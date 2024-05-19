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Бійці ЗСУ спалили ворожий бліндаж дроном, який зібрав 12-річний хлопець

Надія Карбунар
glavcom.ua
Бійці ЗСУ спалили ворожий бліндаж дроном, який зібрав 12-річний хлопець
Підліток допоміг Збройним силам, власноруч зібравши дрон
фото з відкритих джерел

Підліток додав до сконструйованого дрона записку з інструкцією

Бійці Збройних сил України спалили ворожий бліндаж дроном, що його зробив та передав на передову 12-річний хлопчик на ім’я Максим. Про це розповіла громадська активістка та військова Тетяна Чорновол.

«Дрон мені потрапив від Максимового дядька Кокоса, воювали разом під Кривим Рогом. Коли злітали ним, подзвонила я Кокосу, щоб подякувати, і питаю: «Скільки хлопцю років?». Коли він сказав, що 12, я і сіла, і впала.... Весь державний «Укроборонпром" погано забезпечую мене зброєю, тому виручає підліток Максим...», – написала Чорновол.

Також підліток додав до сконструйованого дрона записку з інструкцією, де пояснив, як ним користуватися. Її військові повісили собі на стіну.

Бійці ЗСУ спалили ворожий бліндаж дроном, який зібрав 12-річний хлопець фото 1

Раніше Тетяна Чорновол розповіла у соцмережах, чому, ймовірно, вона не буде носити жіночу форму ЗСУ, а також показала, яку патріотичну форму обрала для себе нині.

Нагадаємо, що росіяни втратили 20 одиниць бронетехніки під час штурму Часового Яру.

До слова, українські воїни 18 травня збили російський Су-25 над Донеччиною. Це вже четвертий штурмовик, який, починаючи з 4 травня, знищили воїни 110-ї окремої механізованої бригади.

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Теги: військові Укроборонпром Тетяна Чорновол росіяни

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Бійці ЗСУ спалили ворожий бліндаж дроном, який зібрав 12-річний хлопець
Бійці ЗСУ спалили ворожий бліндаж дроном, який зібрав 12-річний хлопець
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