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    На матч «Ворскла» - «Арсенал» продано вже 6 500 квитків

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    Фото: УЄФА - На матч «Ворскла» - «Арсенал» продано вже 6 500 квитків
    Фото: УЄФА

    Стадіон імені Бутовського вміщує 24 586 глядачів

    На матч групового етапу Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» реалізовано 6 500 квитків.

    Про це повідомив президент «Ворскли» Роман Черняк.

    Стадіон імені Бутовського вміщує 24 586 глядачів.

    Квитки на центральні сектори на домашні матчі «Ворскли» в Лізі Європи коштують від 300 грн.

    Нагадаємо, 4 жовтня «Ворскла» прийматиме «Спортинг», 8 листопада зіграє вдома з «Карабахом», а 29 листопада в Полтаву прилетить «Арсенал».

    Як відомо, у першому турі групового етапу Ліги Європи «Ворскла» у Лондоні з рахунком 2:4 програла «Арсеналу».

    Джерело: Sportarena.com

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