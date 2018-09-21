На матч «Ворскла» - «Арсенал» продано вже 6 500 квитків
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Фото: УЄФА
Стадіон імені Бутовського вміщує 24 586 глядачів
На матч групового етапу Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» реалізовано 6 500 квитків.
Про це повідомив президент «Ворскли» Роман Черняк.
Стадіон імені Бутовського вміщує 24 586 глядачів.
Квитки на центральні сектори на домашні матчі «Ворскли» в Лізі Європи коштують від 300 грн.
Нагадаємо, 4 жовтня «Ворскла» прийматиме «Спортинг», 8 листопада зіграє вдома з «Карабахом», а 29 листопада в Полтаву прилетить «Арсенал».
Як відомо, у першому турі групового етапу Ліги Європи «Ворскла» у Лондоні з рахунком 2:4 програла «Арсеналу».
Джерело: Sportarena.com