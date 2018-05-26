На НСК «Олімпійський» проблеми з освітленням за годину до фіналу Ліги чемпіонів

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НСК «Олімпійський»

Також спостерігаються перебої в роботі Інтернету

В підтрибунних приміщеннях на НСК «Олімпійський» кілька разів зникало світло за дві-три години до початку фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА «Реал» - «Ліверпуль».

Зокрема, світло зникало у медіа-кафе і зоні роботи медіа на Олімпійському, повідомляє кореспондент УНІАН.

Також спостерігаються перебої в роботі Інтернету. Кожен момент, коли світло з'являється знову, деякі іспанські та англійські журналісти зустрічають оплесками.

Зазначимо, що 26 травня у Києві на НСК «Олімпійський» відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому головний єврокубковий трофей розіграють іспанський «Реал» (Мадрид) і англійський «Ліверпуль». Початок матчу - о 21.45.

Нагадаємо, стало відомо, скільки іноземних вболівальників приїхали в Київ на фінал Ліги чемпіонів.