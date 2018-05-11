На Одещині до кінця 2019 року планують побудувати сучасний спортивний комплекс

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У спорткомплексі буде шість спортивних залів

В Ізмаїлі йде масштабне будівництво спортивного комплексу.

Роботи тривають повним ходом, інформує офіційний веб-портал Одеської обласної ради.

Сучасний спорткомплекс буде складатись з п’яти корпусів загальною площею 4 тис. кв. м.

Тут розмістяться шість спортивних залів для занять боротьбою, футболом, волейболом, баскетболом, легкою та важкою атлетикою.

Також тут будують критий басейн, а також облаштовують відкриті спортивні майданчики.

Загальна площа спортивного комплексу буде складати 12 тис. кв. м.

Роботи проходять за рахунок співфінансування з бюджетів всіх рівнів. Зокрема, з обласного бюджету у минулому році було виділено 5 млн. грн.

Роботи планується завершити наприкінці 2019 року.

«Це буде наймасштабніший спортивний комплекс в Одеській області за межами м. Одеса, який дозволить нам проводити змагання всеукраїнського рівня, та готувати спортсменів з різних дисциплін», − розповів голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський.