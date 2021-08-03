Українка неймовірним захватом здобула «бронзу» Олімпіади (фото)

Алла Черкасова виграла сутичку за третє місце, поклавши суперницю на лопатки

Неймовірний сьогодні день. Українські борці роблять погоду на Олімпіаді в Токіо. Спочатку Парвіз Насібов і Жан Беленюк виграли нагороди Ігор, а згодом Алла Черкасова виграла сутичку за бронзову медаль.

Алла зустрічалася з японкою Сарою Досьо. Суперниця намагалася виштовхнути Черкасову за килим і заробити бал. Але наразилася на енергійну контратаку. Українка зуміла не тільки втекти від небезпеки, а й встигнути перевернути Сару і покласти на лопатки. Чиста перемога!

"Неймовірно вдячна всім. Три години треба, щоб усім передякувати. Вболівальникам, Україні, нашому повітрю. Я готова була до цього поєдинку. І вирішила все в основний час", - сказала після поєдинку Алла.

Раніше срібну нагороду в скарбничку збірної України поклав плавець Михайло Романчук. На дистанції 1500 метрів вільним стилем він трохи більше однієї секунди поступився американцю Роберту Фінке. В активі Михайла також бронзова нагорода на дистанції 800 метрів.

Раніше наші спортсмени виграли п'ять бронзових медалей. Відзначалися дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, а також тенісистка Еліна Світоліна.

Гарантував собі медаль і боксер Олександр Хижняк, який вийшов до півфіналу.