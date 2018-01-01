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    На Олімпійських іграх у Пхьончхані знайшли мертвим корейського журналіста

    Наразі поліція розслідує причини смерті
    Голова оргкомітету Олімпійських ігор 2018 року Сон Пек Ю заявив, що корейський журналіст, який працює перекладачем в одній з японських мовних компаній, знайдений мертвим. Тіло знайшли у суботу, 17 лютого, у власних апартаментах чоловіка. Його виявив працівник, що жив у тих самих апартаментах. Найвірогідніше, що він помер уночі, однак причин смерті
    • Сьогодні, 12:51
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    Олімпіада-2018 у Пхьончхані. Фото: Getty Images
    Олімпіада-2018 у Пхьончхані. Фото: Getty Images

    Наразі поліція розслідує причини смерті

    Голова оргкомітету Олімпійських ігор 2018 року Сон Пек Ю заявив, що корейський журналіст, який працює перекладачем в одній з японських мовних компаній, знайдений мертвим.

    Тіло знайшли у суботу, 17 лютого, у власних апартаментах чоловіка. Його виявив працівник, що жив у тих самих апартаментах. Найвірогідніше, що він помер уночі, однак причин смерті поки ніхто не знає.

    «Це кореєць, який допомагав колегам з Японії. Його сусід по кімнаті в медіа-селі намагався його розбудити, але в підсумку виявилося, що той мертвий», - сказав Сон Пек Ю.

    Його колеги розповіли, що увечері напередодні чоловік скаржився на біль у грудях.

    Наразі поліція розслідує причини смерті. Зараз відоме лише прізвище журналіста - Кім.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) поліція
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