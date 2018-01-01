На Олімпійських іграх у Пхьончхані знайшли мертвим корейського журналіста

Наразі поліція розслідує причини смерті

Голова оргкомітету Олімпійських ігор 2018 року Сон Пек Ю заявив, що корейський журналіст, який працює перекладачем в одній з японських мовних компаній, знайдений мертвим. Тіло знайшли у суботу, 17 лютого, у власних апартаментах чоловіка. Його виявив працівник, що жив у тих самих апартаментах. Найвірогідніше, що він помер уночі, однак причин смерті



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Олімпіада-2018 у Пхьончхані. Фото: Getty Images

Наразі поліція розслідує причини смерті

Голова оргкомітету Олімпійських ігор 2018 року Сон Пек Ю заявив, що корейський журналіст, який працює перекладачем в одній з японських мовних компаній, знайдений мертвим.

Тіло знайшли у суботу, 17 лютого, у власних апартаментах чоловіка. Його виявив працівник, що жив у тих самих апартаментах. Найвірогідніше, що він помер уночі, однак причин смерті поки ніхто не знає.

«Це кореєць, який допомагав колегам з Японії. Його сусід по кімнаті в медіа-селі намагався його розбудити, але в підсумку виявилося, що той мертвий», - сказав Сон Пек Ю.

Його колеги розповіли, що увечері напередодні чоловік скаржився на біль у грудях.

Наразі поліція розслідує причини смерті. Зараз відоме лише прізвище журналіста - Кім.