На останній матч «Динамо» та «Шахтаря» у цьому сезоні можна потрапити всього за 50 гривень
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Фото: ФК Шахтар
Зустріч «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 19 травня о 19.30
Стартував продаж квитків на матч заключного туру прем'єр-ліги «Динамо» - «Шахтар».
Про це інформує прес-служба київського клубу.
Ціна на квитки варіюється від 50 до 500 гривень.
Зустріч «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 19 травня о 19.30.
«Гірники» в 31-му турі обіграли «Верес» і достроково стали чемпіонами України.
Обслужить матч бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим.
Зазначимо, що цей матч стане останнім для півзахисника Олега Гусєва у складі «Динамо».