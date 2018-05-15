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    На останній матч «Динамо» та «Шахтаря» у цьому сезоні можна потрапити всього за 50 гривень

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    Фото: ФК Шахтар
    Фото: ФК Шахтар

    Зустріч «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 19 травня о 19.30

    Стартував продаж квитків на матч заключного туру прем'єр-ліги «Динамо» - «Шахтар».

    Про це інформує прес-служба київського клубу.

    Ціна на квитки варіюється від 50 до 500 гривень.

    Зустріч «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 19 травня о 19.30.

    «Гірники» в 31-му турі обіграли «Верес» і достроково стали чемпіонами України.

    Обслужить матч бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим.

    Зазначимо, що цей матч стане останнім для півзахисника Олега Гусєва у складі «Динамо».

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