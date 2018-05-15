Останній матч «Динамо» та «Шахтаря» у цьому сезоні обслужить Романов
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Розсилка
Віталій Романов
Суддівські призначення на останній тур Прем'єр-ліги України
Комітет арбітрів Федерації футболу України призначив офіційних осіб на матчі 32-го туру чемпіонату України.
19 травня (субота)
«Динамо» - «Шахтар» - Віталій Романов (Дніпро)
«Карпати» - «Сталь» - Володимир Новохатний (Київ)
«Чорноморець» - «Зірка» - Дмитро Кутаков (Київська область)
«Олександрія» - «Олімпік» - Микола Балакін (Київська область)
20 травня (неділя)
«Ворскла» - «Зоря» - Костянтин Труханов (Харків)
«Верес» - «Маріуполь» - Юрій Можаровський (Львів)