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    Останній матч «Динамо» та «Шахтаря» у цьому сезоні обслужить Романов

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    Віталій Романов
    Віталій Романов

    Суддівські призначення на останній тур Прем'єр-ліги України

    Комітет арбітрів Федерації футболу України призначив офіційних осіб на матчі 32-го туру чемпіонату України.

    19 травня (субота)

    «Динамо» - «Шахтар» - Віталій Романов (Дніпро)

    «Карпати» - «Сталь» - Володимир Новохатний (Київ)

    «Чорноморець» - «Зірка» - Дмитро Кутаков (Київська область)

    «Олександрія» - «Олімпік» - Микола Балакін (Київська область)

    20 травня (неділя)

    «Ворскла» - «Зоря» - Костянтин Труханов (Харків)

    «Верес» - «Маріуполь» - Юрій Можаровський (Львів)


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