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    Ольга Харлан повторила досягнення видатного українського фехтувальника

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    Ольга Харлан у коронавірусному році виграла два турніри - Ольга Харлан повторила досягнення видатного українського фехтувальника
    Ольга Харлан у коронавірусному році виграла два турніри
    Світлина - Instagram Ольги Харлан

    Харлан уп'яте в кар'єрі завершила фехтувальний сезон лідером світового рейтингу

    Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях, українка Ольга Харлан уп’яте в кар’єрі очолила рейтинг Міжнародної федерації фехтування (FIE) за підсумками року.

    Харлан повторила досягнення свого співвітчизника, іншого олімпійського чемпіона, рапіриста Сергія Голубицького. Він також п'ять разів закінчував сезон в якості лідера світового табеля про ранги.

    Зауважимо, що в сезоні-2020 Харлан тричі здіймалася на п'єдестал міжнародних турнірів. На першому етапі Кубка світу у французькому Орлеані Ольга здобула бронзу, а після цього виграла два золота – на аналогічному турнірі в Солт-Лейк-Сіті (США), а також на Гран-прі Монреалю (Канада).

    Також Харлан цьогоріч отримала іменну ляльку Барбі.

     Читайте також: Перша автівка, образ Барбі і чемпіонська ментальність. Інтерв’ю з легендарною фехтувальницею Ольгою Харлан
    Теги: Ольга Харлан рейтинг Фехтування Сергій Голубицький
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