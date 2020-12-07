Ольга Харлан повторила досягнення видатного українського фехтувальника

Ольга Харлан у коронавірусному році виграла два турніри

Харлан уп'яте в кар'єрі завершила фехтувальний сезон лідером світового рейтингу

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях, українка Ольга Харлан уп’яте в кар’єрі очолила рейтинг Міжнародної федерації фехтування (FIE) за підсумками року.

Харлан повторила досягнення свого співвітчизника, іншого олімпійського чемпіона, рапіриста Сергія Голубицького. Він також п'ять разів закінчував сезон в якості лідера світового табеля про ранги.

Зауважимо, що в сезоні-2020 Харлан тричі здіймалася на п'єдестал міжнародних турнірів. На першому етапі Кубка світу у французькому Орлеані Ольга здобула бронзу, а після цього виграла два золота – на аналогічному турнірі в Солт-Лейк-Сіті (США), а також на Гран-прі Монреалю (Канада).

Також Харлан цьогоріч отримала іменну ляльку Барбі.