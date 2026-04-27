Перша група поліціянтів їде на полігон на посилені тренування – Клименко

Правоохоронців уже наступного тижня вирушають на посилені тренування

Національна поліція України розпочинає масштабну програму підготовки особового складу на полігонах. Вже наступного тижня на навчання вирушить перша група з 200 правоохоронців.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує «Главком».

«Ми вже цього тижня підбираємо додаткових інструкторів, це інструктори спецпідрозділів Нацполіції. Це – інструктори з підрозділів військових, бойових бригад і корпусів, як я і говорив, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Місця на полігонах вже визначені», – заявив Ігор Клименко.

За словами міністра внутрішніх справ, програма навчання розроблена з урахуванням сучасних викликів війни. Основний акцент буде зроблено на:

Психологічній стійкості під час роботи в кризових ситуаціях;

Відпрацюванні навичок роботи у прифронтових умовах;

Тактичній підготовці та взаємодії між підрозділами.

«Тут мова йде саме про психологічну стійкість, наприклад, коли відкривається вікно у авто і водій показує гранату – поліцейський має бути до цього готовий», – зазначив очільник відомства.

При цьому Клименко зауважив, що на фронті у складі бойових підрозділів нині перебувають 8800 поліцейських.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також зазначив, що наразі некомплект у підрозділах становить від 20% до 30%. Серед головних причин дефіциту кадрів очільник відомства назвав:

Надмірне навантаження : у багатьох регіонах поліцейські працюють практично без вихідних, що призводить до професійного вигорання.

Низький рівень зарплат: базова ставка поліцейського першого дня служби становить 17,5 тис. грн.

Також Клименко повідомив, що 83% поліціянтів не мають свого житла.

«‎Ми з цим живемо, але ми готові про це відверто говорити, спілкуватися з суспільством і, звичайно, що ми звертаємо увагу на помилки, які є, у тому числі, у підготовці. Ми відреагували на це разом з головою нацполіції, разом з керівництвом Нацгвардії. Ми вже розробили програми підготовки, вони вже затверджені керівництвом Нацполіції України», – зазначив Клименко.

«Главком» писав, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив провести службове розслідування щодо дій поліцейських, їх вже відсторонили від виконання службових обов’язків на період перевірки. Сталося це після того, як в соцмережах опублікували відео, де двоє поліцейських тікають, коли чують постріли. Начальник Департаменту патрульної поліції України Євген Жуков подав у відставку через дії співробітників поліції під час теракту в Києві.

Як повідомлялося, у Голосіївському районі Києва 18 квітня 2026 року чоловік відкрив на вулиці стрілянину по перехожих, а потім увірвався у супермаркет, де утримував присутніх у заручниках. Нападника ліквідували під час штурму магазину. Внаслідок стрілянини шість людей загинули і 14 поранено, серед яких дитина. Ще один чоловік, СБУ кваліфікує розстріл цивільних як теракт.