Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Перша група поліціянтів їде на полігон на посилені тренування – Клименко

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
До навчань поліціянтів залучатимуть чинних бойових офіцерів і сержантів
фото з відкритих джерел

Національна поліція України розпочинає масштабну програму підготовки особового складу на полігонах. Вже наступного тижня на навчання вирушить перша група з 200 правоохоронців.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує «Главком»

«Ми вже цього тижня підбираємо додаткових інструкторів, це інструктори спецпідрозділів Нацполіції. Це – інструктори з підрозділів військових, бойових бригад і корпусів, як я і говорив, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Місця на полігонах вже визначені», – заявив Ігор Клименко.

За словами міністра внутрішніх справ, програма навчання розроблена з урахуванням сучасних викликів війни. Основний акцент буде зроблено на:

  • Психологічній стійкості під час роботи в кризових ситуаціях;
  • Відпрацюванні навичок роботи у прифронтових умовах;
  • Тактичній підготовці та взаємодії між підрозділами.

«Тут мова йде саме про психологічну стійкість, наприклад, коли відкривається вікно у авто і водій показує гранату – поліцейський має бути до цього готовий», – зазначив очільник відомства.

При цьому Клименко зауважив, що на фронті у складі бойових підрозділів нині перебувають 8800 поліцейських.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також зазначив, що наразі некомплект у підрозділах становить від 20% до 30%. Серед головних причин дефіциту кадрів очільник відомства назвав:

  • Надмірне навантаження: у багатьох регіонах поліцейські працюють практично без вихідних, що призводить до професійного вигорання.
  • Низький рівень зарплат: базова ставка поліцейського першого дня служби становить 17,5 тис. грн.

Також Клименко повідомив, що 83% поліціянтів не мають свого житла.

«‎Ми з цим живемо, але ми готові про це відверто говорити, спілкуватися з суспільством і, звичайно, що ми звертаємо увагу на помилки, які є, у тому числі, у підготовці. Ми відреагували на це разом з головою нацполіції, разом з керівництвом Нацгвардії. Ми вже розробили програми підготовки, вони вже затверджені керівництвом Нацполіції України», – зазначив Клименко.

«Главком» писав, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив провести службове розслідування щодо дій поліцейських, їх вже відсторонили від виконання службових обов’язків на період перевірки. Сталося це після того, як в соцмережах опублікували відео, де двоє поліцейських тікають, коли чують постріли. Начальник Департаменту патрульної поліції України Євген Жуков подав у відставку через дії співробітників поліції під час теракту в Києві.

Як повідомлялося, у Голосіївському районі Києва 18 квітня 2026 року чоловік відкрив на вулиці стрілянину по перехожих, а потім увірвався у супермаркет, де утримував присутніх у заручниках. Нападника ліквідували під час штурму магазину. Внаслідок стрілянини шість людей загинули і 14 поранено, серед яких дитина.  Ще один чоловік, СБУ кваліфікує розстріл цивільних як теракт.

Теги: Національна поліція України війна поліція Ігор Клименко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Події в Україні

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua