Викрадення булави та козацькі бої. Яким було відкриття фіналу Кубка України

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Початку принципового поєдинку передувала яскрава шоу-частина
фото: УАФ
Під час відкриття матчу «постраждав» трофей Кубка України

На стадіоні «Арена Львів» стартував довгоочікуваний фінальний матч Кубка України з футболу, у якому зійшлися ФК «Чернігів» та київське «Динамо». Про це повідомляє «Главком»

Як відкривали фінал?

Початку гри передувала грандіозна та символічна церемонія відкриття, яка не залишила байдужим жодного вболівальника на трибунах. Організатори підготували справжню театральну постановку з елементами шоу. Головним елементом перфомансу став сам Кубок України. Невідомі «викрали» центральну частину трофею – знамениту булаву.

Потім на полі розгорнулася спеціальна міні-вистава, що символізувала запеклу боротьбу українського народу з ворогами. Зрештою справедливість перемогла, і втрачена частина трофею повернулася на своє законне місце. Усе це дійство супроводжувалося яскравим та ефектним фаєршоу.

Перший тайм матчу

Гра повністю виправдала видовищний початок. Обидві команди продемонстрували безкомпромісний футбол, і на перерву суперники пішли за нічийного рахунку – 1:1. Голами відзначилися Віталій Буяльський («Динамо») та Анатолій Романченко («Чернігів»). 

Нагадаємо, що «Динамо» та «Чернігів» розкрили стартові склади на фінал Кубка України. Віталій Буяльський та Назар Волошин вийшли з перших хвилин. 

