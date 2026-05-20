Венс відповів, чи входить передача Росії збагаченого урану Ірану до плану США

Аліна Самойленко
Венс: Наразі це не наш план. Це ніколи не було нашим планом. Я бачив деякі повідомлення про це
Віцепрезидент США Джей Ді Венс зауважив, що ідея передачі збагаченого урану Росії, ймовірно, зіткнеться з опором як з боку Вашингтона, так і з боку Тегерана

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що захоплення Росією збагаченого іранського урану в рамках переговорів щодо припинення війни «наразі не входить» до плану Сполучених Штатів. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Наразі це не наш план. Це ніколи не було нашим планом. Я бачив деякі повідомлення про це. Я не знаю, звідки це взялося», – сказав Венс журналістам на брифінгу в Білому домі.

Венс припустив, що така домовленість, ймовірно, зіткнеться з опором як з боку Вашингтона, так і з боку Тегерана.

«Отже, наразі це не входить до планів уряду Сполучених Штатів. Іранці не порушували це питання. У мене таке відчуття, що іранці не були б особливо раді цьому, і я знаю, що президент також не особливо цим захоплений», – додав він.

Але віцепрезидент заявив, що не братиме на себе попередніх зобов'язань у переговорах «з будь-якої конкретної теми».

Нагадаємо, що Іран офіційно передав Сполученим Штатам перелік умов, за яких Тегеран готовий розглядати мирну угоду з Вашингтоном. До списку увійшли вимоги щодо скасування санкцій, розморожування активів, припинення морської блокади, виведення американських військ із регіону та виплати компенсацій за збитки від війни.

Мирний план Ірану передали американській стороні через Пакистан. За даними Reuters, саме Ісламабад виступив посередником між Тегераном та Вашингтоном.

Раніше повідомлялося, що Іран через Пакистан передав США нову пропозицію для довгострокового перемир’я. Зокрема, Тегеран заявив про готовність передати свої запаси високозбагаченого урану Росії, а не Сполученим Штатам, як наполягає Вашингтон. 

Іран готовий піти на тривале замороження своєї ядерної програми замість її повної ліквідації. Однією з умов має стати передача Росії близько 400 кг збагаченого урану.

