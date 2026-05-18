Трамп: США хотіли завтра вдарити по Ірану, але нас відмовили

Аліна Самойленко
фото: AP
Дональд Трамп зазначив, що Емір Катару, наслідний принц Саудівської Аравії і президент ОАЕ попросили його відкласти наступ США

Дональд Трамп заявив, що планував уже завтра, 19 травня, розпочати бомбардування Ірану, проте змінив своє рішення. Про це пише «Главком».

За словами американського лідера, відмовитися від негайної атаки його переконали керівники Катару, Саудовської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Як повідомив Трамп у своїй соцмережі TruthSocial, очільники цих держав-союзниць звернулися до нього із проханням перенести військову операцію проти Ісламської Республіки. З поваги до цих лідерів Трамп розпорядився скасувати завтрашній удар, відповідні вказівки отримали очільник Пентагону Піт Гегсет, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Деніел Кейн та американські військові.

Водночас армії США наказано перебувати у стані повної готовності до масштабного наступу, якщо сторонам не вдасться досягти прийнятної угоди.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Ізраїль ведуть масштабну підготовку до можливого відновлення ударів по Ірану вже цього тижня. 

За словами двох чиновників із країн Близького Сходу, йдеться про найбільшу підготовку з моменту набрання чинності припиненням вогню, яке раніше оголосив президент США Дональд Трамп.

На цьому тлі раніше з’явилася інформація про можливі поступки Вашингтона Тегерану у межах переговорів щодо ядерної програми. Зокрема, The Times of Israel повідомляло, що США нібито готові тимчасово пом’якшити нафтові санкції проти Ірану на період переговорного процесу.

Також повідомлялося, що Іран передав США через Пакистан нову пропозицію щодо переговорів, яка складається з 14 пунктів. Водночас головним каменем спотикання між сторонами залишаються питання ядерної програми Ірану та збагачення урану.

