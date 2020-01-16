Тенісистка Даяна Ястремська вперше в кар’єрі вийшла у півфінал турніру із серії Premier



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даяна Ястремська вперше на одному турнірі обіграла двох суперниць із топ-20 рейтиннгу Великий теніс України

У чвертьфіналі Даяна впоралася з хорваткою Донною Векіч

24-та ракетка світу, українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла в півфінал турніру із серії Premier в австралійській Аделаїді (покриття – хард, призовий фонд - $848 000).

В 1/4 фіналу одеситка перемогла хорватку Донну Векіч (WTA №20) – 6:4, 6:3. Матч тривав годину і дев’ять хвилин.

Дівчата провели на корті всього 67 хвилин. На старті зустрічі суперниці обмінялися брейками, а в десятому геймі Ястремська реалізувала сет-бол на подачі хорватки. У другій партії тенісистки почергово захищали свої подачі і тільки у восьмому геймі українка заробила брейк-пойнт, який реалізувала і далі подала на перемогу.

«Сьогодні у мене була дуже хороша подача, я контролювала кожен м'яч і була сфокусована на кожному ударі, - сказала Даяна після матчу. – Це чудово вийти в півфінал на старті сезону. Зараз я не показую свого найкращого тенісу, але одначе це приємно, оскільки зараз я намагалася робити те, над чим працювала в міжсезоння. Поки я просто набираю форму.

Насправді пишаюся собою, що могла бути сконцентрованою на 100% на кожному тренуванні, яке проводила в міжсезоння, бо це було непросто. Коли ти вже втомився і фізично, і психологічно, але одначе продовжуєш працювати на кожному тренуванні. На турнірах та ж історія. Коли ти вже дуже сильно втомився, тобі все одно потрібно викластися ще трохи. На кожному тренуванні від початку і до кінця я могла утримувати той же рівень, це була моя мета.

Які ж у мене цілі на сезон? Я промовчу про це, сподіваюся, ви просто побачите це по моїх результатах».

В 1/2 фіналу Даяна Ястремська зіграє з білорускою Аріною Соболенко (WTA №12).

«Мені без різниці, з ким грати (Аріна Соболенко обіграла Сімону Халеп), - коментує Даяна. – З Аріною торік ми вже зустрічалися. У нас схожий стиль гри, як я вже говорила раніше, з Донною це буде «бум-бум-бум». Але одначе з Соболенко буде цікава гра. Я б особисто хотіла зіграти з Сімоною, бо раніше ми ніколи не грали. У будь-якому випадку, я постараюся залишатися сфокусованою».

Зауважимо, що Ястремська вперше на одному турнірі обіграла вже двох суперниць з топ-20 рейтингу (18-ту Анжелік Кербер, і 20-ту Донна Векіч) і дебютує в півфіналах на змаганнях серії Premier.