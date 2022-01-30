Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (фото)

Іспанський тенісист виграв 21-й мейджор у кар’єрі

Рафаель Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії. У фінальному матчі іспанець поступався за сетами Даніїлу Медведєву, але зумів переломити хід поєдинку і перемогти.

Для Надаля цей успіх на турнірах Великого шлема став 21-м у кар’єрі. Це – рекордний показник.

Раніше чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії стала Ешлі Барті.