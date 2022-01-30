Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (фото)
Рафаель Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії
фото з відкритих джерел
Іспанський тенісист виграв 21-й мейджор у кар’єрі
Рафаель Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії. У фінальному матчі іспанець поступався за сетами Даніїлу Медведєву, але зумів переломити хід поєдинку і перемогти.
Для Надаля цей успіх на турнірах Великого шлема став 21-м у кар’єрі. Це – рекордний показник.
Раніше чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії стала Ешлі Барті.
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