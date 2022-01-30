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    Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (фото)

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    Рафаель Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії - Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (фото)
    Рафаель Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії
    фото з відкритих джерел

    Іспанський тенісист виграв 21-й мейджор у кар’єрі

    Рафаель Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії. У фінальному матчі іспанець поступався за сетами Даніїлу Медведєву, але зумів переломити хід поєдинку і перемогти.

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    Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (фото)
    Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (фото)
    Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (фото)
    Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (фото)
    Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (фото)
    Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (фото)
    Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (фото)
    Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (фото)
    Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (фото)
    Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (фото)
    Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (фото)
    Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (фото)
    Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (фото)

    Для Надаля цей успіх на турнірах Великого шлема став 21-м у кар’єрі. Це – рекордний показник.

    Раніше чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії стала Ешлі Барті.

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    Теги: Рафаель Надаль Ешлі Барті
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    Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (фото)