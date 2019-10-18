Надаль вирішив не запрошувати Федерера на своє весілля
Очікується, що урочисту церемонію особисто відвідають король Іспанії Хуан Карлос і королева Софія
Завтра, 19 жовтня, на Мальорці відбудеться весілля 19-кратного переможця Мейджорів іспанця Рафаеля Надаля з Марією Франціскою Перелло.
Видання Hola повідомляє, що на церемонії все-таки не буде присутній швейцарець Роджер Федерер і його дружина Мірка. Під час US Open уродженець Базеля говорив, що запрошення на весілля він не отримав.
Джерело інформує, що за час, що минув після турніру, Надаль Роджера так і не запросив.
Всього на церемонії будуть присутні близько 350 гостей. Очікується, що Рафаеля з радісною подією привітає вся його команда, включаючи тренера Карлоса Мойю.
Раніше стало відомо, що урочисту церемонію особисто відвідають король Іспанії Хуан Карлос і королева Софія.
За приготування весільного частування будуть відповідати імениті кухарі Мака де Кастро і Кіке Дакоста.
Джерело: Чемпионат.com