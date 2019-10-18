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    Надаль вирішив не запрошувати Федерера на своє весілля

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    Надаль вирішив не запрошувати Федерера на своє весілля

    Очікується, що урочисту церемонію особисто відвідають король Іспанії Хуан Карлос і королева Софія

    Завтра, 19 жовтня, на Мальорці відбудеться весілля 19-кратного переможця Мейджорів іспанця Рафаеля Надаля з Марією Франціскою Перелло.

    Видання Hola повідомляє, що на церемонії все-таки не буде присутній швейцарець Роджер Федерер і його дружина Мірка. Під час US Open уродженець Базеля говорив, що запрошення на весілля він не отримав.

    Джерело інформує, що за час, що минув після турніру, Надаль Роджера так і не запросив.

    Всього на церемонії будуть присутні близько 350 гостей. Очікується, що Рафаеля з радісною подією привітає вся його команда, включаючи тренера Карлоса Мойю.

    Раніше стало відомо, що урочисту церемонію особисто відвідають король Іспанії Хуан Карлос і королева Софія.

    За приготування весільного частування будуть відповідати імениті кухарі Мака де Кастро і Кіке Дакоста.

    Джерело: Чемпионат.com

    Іспанія весілля Рафаель Надаль Роджер Федерер
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