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    Ван Дейк випередив Мессі за першими місцями в голосуванні за «Золотий м’яч-2019»

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    Мессі лише на сім балів випередив ван Дейка в голосуванні за&nbsp;&laquo;Золотий м&rsquo;яч&raquo;&nbsp; - Ван Дейк випередив Мессі за першими місцями в голосуванні за «Золотий м’яч-2019»
    Мессі лише на сім балів випередив ван Дейка в голосуванні за «Золотий м’яч» 
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    Аргентинець лише на сім балів випередив у підсумку нідерландського захисника «Ліверпуля»

    Нідерландський захисник «Ліверпуля» Вірджіл ван Дейк випередив аргентинського форварда «Барселони» Ліонеля Мессі за першими місцями в голосуванні видання France Football з визначення володаря «Золотого м’яча» 2019 року.

    Нідерландця 69 разів назвали першим. Аргентинця – 61. У підсумку Мессі випередив ван Дейка всього на сім голосів.

    Учасники голосування називають свою п’ятірку найкращих футболістів. Перший отримує 5 балів, другий – 4 і так далі. Мессі допомогла більша кількість згадувань у голосуванні. За аргентинця більше голосували в Латинській Америці та Африці. За ван Дейка – в Європі та Азії.

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    Різниця між фіналістами в 7 балів є найменшою з 1996 року.

    Нагадаємо, напередодні Мессі отримав рекордного в історії футболу шостого «Золотого м’яча».

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