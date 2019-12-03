Ван Дейк випередив Мессі за першими місцями в голосуванні за «Золотий м’яч-2019»



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Мессі лише на сім балів випередив ван Дейка в голосуванні за «Золотий м’яч» Твіттер

Аргентинець лише на сім балів випередив у підсумку нідерландського захисника «Ліверпуля»

Нідерландський захисник «Ліверпуля» Вірджіл ван Дейк випередив аргентинського форварда «Барселони» Ліонеля Мессі за першими місцями в голосуванні видання France Football з визначення володаря «Золотого м’яча» 2019 року.

Нідерландця 69 разів назвали першим. Аргентинця – 61. У підсумку Мессі випередив ван Дейка всього на сім голосів.

Учасники голосування називають свою п’ятірку найкращих футболістів. Перший отримує 5 балів, другий – 4 і так далі. Мессі допомогла більша кількість згадувань у голосуванні. За аргентинця більше голосували в Латинській Америці та Африці. За ван Дейка – в Європі та Азії.

Різниця між фіналістами в 7 балів є найменшою з 1996 року.

Нагадаємо, напередодні Мессі отримав рекордного в історії футболу шостого «Золотого м’яча».