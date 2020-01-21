Награвся. «Динамо» збирається збути придбаного влітку легіонера в Білорусь



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Незабаром Мохаммед Кадірі може обіймати грушу в Бресті ФК «Динамо»

Кадірі має шанс поповнити когорту киян у Бресті

Півоборонець київського «Динамо» Мохаммед Кадірі незабаром покине київський клуб.

23-річний ганієць розчарував тренерський штаб «біло-синіх», тож тепер шукає собі новий клуб.

Зараз у послугах Кадірі зацікавлене брестське «Динамо», котре влітку стартує у відборі Ліги чемпіонів. Мова йде про оренду до літа із правом викупу.

Кадірі перейшов у «Динамо» влітку 2019 року. Він розпочинав як гравець основного складу, на позиції опорного пів оборонця, але провів лише чотири матчі, травмувався і на поле не виходив.

Нагадаємо, що в складі брестського «Динамо» чемпіонами Білорусі чемпіонами стали українські футболісти Артем Мілевський, Олексій Хобленко та Олександр Нойок. У міжсезоння склад брестського колективу поповнив ще один екс-динамівець Києва Євген Хачеріді.