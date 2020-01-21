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    Награвся. «Динамо» збирається збути придбаного влітку легіонера в Білорусь

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    Незабаром Мохаммед Кадірі може обіймати грушу в Бресті - Награвся. «Динамо» збирається збути придбаного влітку легіонера в Білорусь
    Незабаром Мохаммед Кадірі може обіймати грушу в Бресті
    ФК «Динамо»

    Кадірі має шанс поповнити когорту киян у Бресті

    Півоборонець київського «Динамо» Мохаммед Кадірі незабаром покине київський клуб.

    23-річний ганієць розчарував тренерський штаб «біло-синіх», тож тепер шукає собі новий клуб.

    Зараз у послугах Кадірі зацікавлене брестське «Динамо», котре влітку стартує у відборі Ліги чемпіонів. Мова йде про оренду до літа із правом викупу.

    Кадірі перейшов у «Динамо» влітку 2019 року. Він розпочинав як гравець основного складу, на позиції опорного пів оборонця, але провів лише чотири матчі, травмувався і на поле не виходив.

    Нагадаємо, що в складі брестського «Динамо» чемпіонами Білорусі чемпіонами стали українські футболісти Артем Мілевський, Олексій Хобленко та Олександр Нойок. У міжсезоння склад брестського колективу поповнив ще один екс-динамівець Києва Євген Хачеріді.

     Читайте також: Київське «Динамо» впевнено виграло другий матч на турецькому зборі (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Динамо» (Брест) Мохаммед Кадірі
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