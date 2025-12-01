Головна Спорт Новини
Найкращий тенісист України зіграв в одній команді з представником країни-агресора

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Віталій Сачко став партнером білоруса Єгора Герасимова у командному чемпіонаті Франції

Одним із партнерів Віталія по команді став колишній 65-й номер рейтингу АТР білорус Єгор Герасимов

Перша ракетка України Віталій Сачко минулого тижня взяв участь у командному чемпіонаті Франції – його партнером був представник країни-агресора Білорусі Єгор Герасимов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Команда Сачка Quimperle tennis club 1 торік стала чемпіоном змагань, але цього сезону захистити титул не вдалося.

Одним із партнерів Віталія по команді став екс-65-й номер рейтингу АТР білорус Єгор Герасимов, який провів два одиночні матчі (обидва програв). Цікаво, що дружина Герасимова не поїхала дивитися його ігри у Франції – цього вікенду вона підтримувала Юлію Путінцеву на турнірі «Газпрому» в Санкт-Петербурзі. Сам Герасимов приїхав до Франції також із Пітера, де разом із дружиною відзначав свій день народження.

Що стосується спортивних результатів, то Віталій Сачко на цьому турнірі програв Теренсу Атману, Патріку Захраю, Маттео Мартіно і Готьє Онклену, а також переміг Бенжамена Бонзі. Українець провів ще п'ять парних поєдинків, у яких здобув три перемоги.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

