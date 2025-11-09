Головна Спорт Новини
«Нейтральна» чемпіонка світу Єгорян опублікувала в Instagram відео з Путіним

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Нейтральна» чемпіонка світу Єгорян опублікувала в Instagram відео з Путіним
Єгорян знову продемонструвала свою підтримку російського диктатора

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ

Одіозна російська шаблістка Яна Єгорян відзначилася новим скандальним вчинком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Єгорян на своїй сторінці в Instagram розмістила відео з російським диктатором Володимиром Путіним.

Варто зазначити, що публікація подібних матеріалів суперечить нейтральному статусу спортсменів. Однак, проросійська Міжнародна федерація фехтування (FIE) ігнорує таку поведінку Єгорян та продовжує допускати її до змагань.

Нагадаємо, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: спорт росія пропаганда путін

