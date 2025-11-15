У Запоріжжі чиновники запросили дружин загиблих військових на виставу «Весела вдова»

Оперету «Весела вдова» у музично-драматичному театрі імені Володимира Магара показують із 2021 року

У Запоріжжі міський департамент ветеранської політики запросив ветеранів, ветеранок, членів їхніх сімей та родин загиблих військових на виставу «Весела вдова» у музично-драматичному театрі імені Володимира Магара. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Дружина загиблого військового Марина Авотинь вважає, що запрошення на вистави із подібними назвами знецінюють біль жінок, які втратили своїх близьких.

«Особисто за себе я можу сказати, що мені було б не просто неприємно. Я б дуже сильно розізлилася», – розповіла Марина Авотинь.

Оперету «Весела вдова» у музично-драматичному театрі імені Володимира Магара показують із 2021 року. Це одна з 52 постановок, які є в репертуарі закладу. Оперета була створена на початку 20 століття і її сюжет не має жодного стосунку до реалій сьогодення.

«Нині назва у зв'язку з такою ситуацією, може, когось і зачепила. Але ця вистава, там, взагалі, інший час. Там є підтекст гумористичний, показано кохання, коли дізнаються, що вдова багата, хочуть її завоювати, тому що отримають спадок. Сюжет побудований саме на такій лінії», – зазначила директорка та художня керівниця театру Наталія Власова.

Відвідувати театр Магара під час воєнного стану військові, ветерани, а також дружини та діти загиблих військових мають право безплатно. Перелік усього репертуару є на сайті закладу, і Департамент ветеранської політики має доступ до цієї інформації.

«Ця світова оперета не заборонена законодавством, Міністерством культури України не заборонена. Тому вважаю, що ми маємо право показувати її і дарувати радість нашим глядачам. Вибрали те, що їх тригернуло, напевно, в наш час. І я розумію тих людей, тому що це настільки зараз все є, як по лезу ходимо. Але ця весела вдова не має жодного стосунку до того, що відбувається сьогодні в нашій країні», – додала Наталія Власова.

Після обурення зі сторони дружин загиблих військових у Департаменті з питань ветеранської політики міськради перепросили перед тими, хто побачив цю публікацію.

«Департамент із питань ветеранської політики Запорізької міської ради висловлює щирі вибачення всім, хто побачив подану публікацію. Ми ні в якому разі не хотіли зробити боляче нікому або когось образити», – ідеться в дописі департаменту на Facebook.

