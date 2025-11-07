Головна Спорт Новини
Історичний успіх. Сачко продовжує перемагати на турнірі у Франції

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Історичний успіх. Сачко продовжує перемагати на турнірі у Франції
У півфіналі Віталій зустрінеться з американцем Лернером Тьєном
фото: Арата Ямаока/ Tribuna.com

Сачко став першим українцем за понад вісім років, який зіграє у півфіналі турніру ATP 250

Український тенісист Віталій Сачко продовжує історичний для себе виступ на турнірі ATP 250 у Меці, вийшовши до півфіналу змагань. Про це повідомляє «Главком».

У чвертьфінальному матчі українець здолав француза Клемана Табюра (243-тя ракетка світу). Сачко узяв реванш за поразку у кваліфікації. Тоді саме француз переміг, але Сачко потрапив до основної сітки як «лакі лузер».

Поєдинок видався напруженим: суперники обмінялися перемогами у перших двох сетах – 4:6, 6:3. У вирішальному сеті ключову роль відіграла впевнена гра Сачка на подачі у вирішальні моменти – українець відіграв одразу кілька брейкпойнтів, а в десятому геймі реалізував другий матчпойнт і завершив гру на свою користь.

ATP 250, Мец, 1/4 фіналу

Клеман Табюр (Франція, Q) – Віталій Сачко (Україна, LL) 4:6, 6:3, 4:6

Завдяки цій перемозі Сачко став першим українцем за понад 8 років, який зіграє у півфіналі турніру ATP 250. Востаннє це вдалося Олександру Долгополову у 2017 році на змаганнях у Шеньчжені, де він дійшов до фіналу.

У півфіналі Віталій зустрінеться з американцем Лернером Тьєном (38-ма ракетка світу). Матч пройде сьогодні, 7 листопада.

Як повідомлялося, український тенісист Віталій Сачко на турнірі ATP 250 у Меці (Франція) сенсаційно у трьох сетах переміг 13-ту ракетку світу Олександра Бублика. 

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.

