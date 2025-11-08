Визначилися фіналістки Підсумкового турніру WTA

Для обох тенісисток можливий титул WTA Finals стане першим у кар'єрі

В Ер-Ріяді визначилися учасниці фіналу Підсумкового турніру WTA 2025 року: до вирішального матчу, який завершує сезон, пройшли перша ракетка світу Аріна Соболенко та шоста ракетка світу Олена Рибакіна з Казахстану. Про це повідомляє «Главком».

Обидві спортсменки продемонстрували впевнену гру протягом тижня, завершивши груповий етап без жодної поразки.

Рибакіна стала першою фіналісткою, здобувши вольову перемогу над американкою Джессікою Пегулою. Шоста ракетка світу, хоч і поступилася в першій партії з рахунком 4:6, але зуміла переламати хід матчу та зрештою виграла наступні два сети (6:4, 6:3). Цей тріумф став знаковим: Рибакіна вперше у своїй кар'єрі вийшла до фіналу WTA Finals і водночас стала першою представницею Казахстану, яка досягла цієї стадії в одиночному розряді. До цього найкращим результатом цієї країни був півфінал Ярослави Шведової на Підсумкових турнірах 2010 та 2011 у парному розряді.

У другому півфінальному поєдинку Аріна Соболенко, яка виступає як «нейтральна» тенісистка та очолює світовий рейтинг, здолала опір американки Аманди Анісімової. Ця зустріч також розтягнулася на максимальні три сети. Соболенко успішно розпочала матч, вигравши стартову партію 6:3, однак Анісімова швидко відновила рівновагу, впевнено забравши другий сет з таким же рахунком. У вирішальній партії перша ракетка світу зуміла дотиснути суперницю (6:3) та вдруге у кар'єрі пробитися до фіналу Підсумкового турніру.

Фінал, в якому зійдуться дві найкращі гравчині тижня, відбудеться у суботу, 8 листопада. За статистикою тринадцяти очних зустрічей, перевага на боці Соболенко зі співвідношенням 8:5.

Як повідомлялося, український тенісист Віталій Сачко на турнірі ATP 250 у Меці (Франція) сенсаційно у трьох сетах переміг 13-ту ракетку світу Олександра Бублика. Він уперше у кар’єрі вийшов до чвертьфіналу турніру ATP.

Він продовжив перемагати на турнірі у Франції та став першим українцем за понад вісім років, який зіграв у півфіналі турніру ATP 250. У чвертьфінальному матчі українець здолав француза Клемана Табюра (243-тя ракетка світу).