Італія: чиновники посперечались щодо фінансування України після корупційного скандалу

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто рішуче відкинув пропозицію припинити допомогу Україні

В Італії загострилася політична дискусія щодо подальшої фінансової підтримки України. Після корупційного скандалу віцепрем’єр та лідер партії «Ліга» Маттео Сальвіні публічно закликав призупинити надання фінансової допомоги Києву, пише «Главком».

Сальвіні заявив, що нові корупційні підозри в Україні викликають занепокоєння й не дозволяють, на його думку, виправдати витрати італійських платників податків.

«Мені здається, що з'являються корупційні скандали, в які втягнутий український уряд, тому я не хотів би, щоб гроші італійських робітників і пенсіонерів використовувалися для підживлення подальшої корупції», – сказав він.

Також Сальвіні натякнув, що просування російських військ є підставою переглянути підходи до війни: «Те, що відбувається зараз, говорить нам, що в інтересах усіх, і насамперед України, зупинити війну».

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто рішуче відкинув пропозицію припинити допомогу Україні, назвавши її небезпечною та нелогічною.

«Я розумію занепокоєння Маттео Сальвіні, але я не суджу про країну на основі двох корумпованих осіб. Ми намагаємося допомогти цивільному населенню, яке страждає від російських атак», – зазначив Крозетто.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністерка Фінляндії Ріікка Пурра заявила, що корупційний скандал в українському уряді не вплине негативно на наміри Європейського Союзу продовжувати фінансову підтримку України в наступні роки, зокрема в межах програми так званих «репараційних кредитів».

До слова, глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що скандал з корупцією в енергетичній сфері в Україні є «надзвичайно прикрим» і Київ повинен серйозно поставитися до нього.