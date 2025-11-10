Головна Світ Соціум
Ведуча BBC втрапила у скандал через фразу про «вагітних людей». Реакція видання

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Ведуча BBC порушила правила щодо виразу обличчя, коли йдеться про «вагітних»
фото: скриншот ВВС

На ведучу поскаржилося 20 глядачів, звинувативши її у порушенні правил неупередженості

Ведуча BBC Мартін Кроксал порушила правила під час прямого етеру, коли замінили фразу «вагітні люди» на «жінки» та зробила у цей момент здивоване обличчя перед камерою. Керівництво BBC прокоментувало цей інцидент, пише «Главком».

Інцидент стався під час одного з прямих етерів BBC. Телеведуча Мартін Кроксал розповідала про медичне дослідження, де цитувався реліз Лондонської школи гігієни та тропічної медицини. У розмові ведуча згадала про вагітних, після чого зазнала хейту в мережі.

«Літні, вагітні люди… жінки… та особи з хронічними захворюваннями повинні дотримуватися запобіжних заходів», – сказала ведуча. Після цього вона зупинилася, піднявши брови та продовжила говорити.

Через це щонайменше 20 глядачів подали скаргу до редакції BBC на Мартін Кроксал, повідомляє Виконавчий підрозділ скарг BBС (ECU). Там заявили, що їхня журналістка дійсно порушила редакційні стандарти щодо неупередженості. Крім цього, коли ведуча промовила фразу «вагітні люди», вона мала вираз обличчя, який у редакції назвали проявом огиди, зневаги та глузування. Хоча керівництво BBC News заявляло, що Мартін Кроксал просто читала сценарій, ECU вважає, що вираз обличчя жінки свідчив про висловлення її власної думки.

Водночас у мережі коментарі щодо цього різняться. Хтось, як, наприклад Джоан Роулінг підтримали журналістку. Письменниця назвала її своєю «новою улюбленицею ВВС». Проте були й ті, хто звинуватив ведучу у трансфобії.

Раніше «Главком» писав про те, що керівництво BBC пішло у відставку через підробку промови Дональда Трампа. Скандал розгорівся через те, що BBC змонтувала дві частини виступу Трампа таким чином, щоб створити хибне враження, ніби він відкрито закликав до захоплення Капітолія у 2021 році. Трамп стверджує, що керівників BBC спіймали на підробці його промови 6 січня (2021 року).

Теги: США скандал журналіст телеведуча

