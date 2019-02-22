«Намагалася сфокусуватися на грі». Козлова прокоментувала свою впевнену перемогу



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Катерина Козлова

Українка здобула перемогу в заключному поєдинку дня на турнірі в Будапешті

Катерина Козлова на шляху до чвертьфіналу програла Медісон Бренгл з США тільки один гейм.

«Дуже складно було чекати цілий день, коли підійде час мого матчу, майже до 21.00-21.30. Я просто намагалася сфокусуватися на грі, боротися і показати найкраще, що я можу, тому що очікування дійсно далося важко.

Як я зазначила свій День народження? Я ходила вечеряти з друзями, потім ми теж трохи повеселилися (сміється), але не занадто довго».

Наступною суперницею нашої тенісистки стане чинна чемпіонка турніру і лідер посіву Елісон ван Ейтванк (WTA 50) з Бельгії. Дівчата грали між собою тільки на юніорських змаганнях: у 2009 році бельгійка виграла на домашньому корті на двох тай-брейках.

Нагадаємо, у поєдинку другого кола українська тенісистка впевнено перемогла американку Медісон Бренгл. Матч тривав всього 56 хвилин. Ця перемога стала першою для українки над Бренгл за три зустрічі.

Джерело: Великий теніс України