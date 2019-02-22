  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Намагалася сфокусуватися на грі». Козлова прокоментувала свою впевнену перемогу

    • Розсилка
    Катерина Козлова - «Намагалася сфокусуватися на грі». Козлова прокоментувала свою впевнену перемогу
    Катерина Козлова

    Українка здобула перемогу в заключному поєдинку дня на турнірі в Будапешті

    Катерина Козлова на шляху до чвертьфіналу програла Медісон Бренгл з США тільки один гейм.

    «Дуже складно було чекати цілий день, коли підійде час мого матчу, майже до 21.00-21.30. Я просто намагалася сфокусуватися на грі, боротися і показати найкраще, що я можу, тому що очікування дійсно далося важко.

    Як я зазначила свій День народження? Я ходила вечеряти з друзями, потім ми теж трохи повеселилися (сміється), але не занадто довго».

    Наступною суперницею нашої тенісистки стане чинна чемпіонка турніру і лідер посіву Елісон ван Ейтванк (WTA 50) з Бельгії. Дівчата грали між собою тільки на юніорських змаганнях: у 2009 році бельгійка виграла на домашньому корті на двох тай-брейках.

    Нагадаємо, у поєдинку другого кола українська тенісистка впевнено перемогла американку Медісон БренглМатч тривав всього 56 хвилин. Ця перемога стала першою для українки над Бренгл за три зустрічі.

    Джерело: Великий теніс України

    теніс Катерина Козлова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ