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    Валентина Семеренко: Сьогодні була найскладніша гонка в сезоні

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    В Обергофі українкам довелося боротися не лише із суперницями, а й з погодою - Валентина Семеренко: Сьогодні була найскладніша гонка в сезоні
    В Обергофі українкам довелося боротися не лише із суперницями, а й з погодою

    Українська біатлоністка поділилася враженнями від спринтерської гонки на четвертому етапі КУбка світу

    Українська біатлоністка Валентина Семеренко у першій гонці четвертого етапу Кубка світу зробила по одному промаху на кожному з вогневих рубежів та фінішувала 25-ю. В мікстзоні спортсменка поділилася враженнями від спринту в Обергофі (Німеччина) з UA:БІАТЛОН.

    Дуже важкий початок етапу. Напевно, сьогодні була найскладніша гонка в сезоні. Я дуже здивована собою. Було складно фізично. Можливо, занадто багато відпочивали (сміється – ред.).

    Організатори добре підготувалися. Вони перекрили трасу, тому підйом був жорсткий – практично лід. А от на стадіоні була каша, бо перед цим там тренувалися чоловіки. Добре, що хоч закінчився дощ – було не так холодно і мокро, як у Франції на минулому етапі Кубка світу.

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    Німеччина Валентина Семеренко дощ
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