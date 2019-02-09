«Нант» зворушливо попрощався з Салою (відео)
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«Нант» вшанував пам'ять нападника Еміліано Сали, тіло якого було знайдено на дні Ла-Маншу
Французький клуб «Нант» представив відео на згадку про загиблого нападника команди Еміліано Салу.
#RIPSala pic.twitter.com/xj078AvVms— FC Nantes (@FCNantes) 8 лютого 2019 р.
28-річний Сала перейшов в «Кардіфф Сіті» з «Нанта» в зимове трансферне вікно, ставши найдорожчим футболістом в історії британського клубу. Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс разом з пілотом Девідом Ібботсоном, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно пропало з радарів.
Пізніше пошукова група виявила літак і тіло на дні Ла-Маншу.
Вчора, 8 лютого, було оголошено, що знайдене в літаку під водою тіло належить аргентинському футболістові.
Нагадаємо, УЄФА в своєму офіційному Twitter також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю нападника «Кардіфф Сіті» Еміліано Сали.