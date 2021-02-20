Наомі Осака виграла четвертий «Великий Шлем»

Осака восьма тенісистка в історії, що брала турнір Великого Шлему чотири роки поспіль

Третя ракетка світу Наомі Осака в фіналі Australian Open обіграла Дженніфер Бреді – 6: 4, 6: 3.

23-річна японка виграла четвертий турнір «Великого Шлему» і сьомий титул взагалі. На її рахунку перемоги на чотирьох з восьми останніх турнірах Великого Шлему, які вона провела.

Осака стала 16-ою тенісисткою в історії професійного туру, яка виграла чотири «Шлеми». З чинних вона четверта – після Кім Клійстерс (4), Вінус Вільямс (7) і Серени Вільямс (23).

Чотири турніри Великого Шлему Осака виграла в чотирьох перших фіналах. Вона перша тенісистка після Моніки Селеш в 1991-му, якій це вдалося.

Осака виграє «Шлеми» протягом чотирьох років поспіль: вона брала US Open в 2018-м і 2020-м і Australian Open в 2019-м і 2021-м. До неї тільки сім тенісисток у Відкритій Ері видавали такі серії: Біллі Джин Кінг, Івонн Гулагонг, Кріс Еверт, Мартіна Навратілова, Штеффі Граф, Жюстін Енен і Серена.

За підсумками перемоги на Australian Open в понеділок Осака стане другою ракеткою світу.

Нагадаємо, Світоліна не змогла пробитися до 1/4 фіналу Australian Open.