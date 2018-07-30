Прем'єр-ліга. ФК «Маріуполь» - «Десна» - 1:4. Як дебютанти приголомшили учасника єврокубків (відео)



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Чернігівська команда здобула дещо сенсаційну перемогу

У неділю, 29 липня 2018 року, «Десна» зіграла не просто матч з ФК «Маріуполь», а перший в історії виїзний поєдинок в елітному дивізіоні.

Після дебюту в УПЛ, у якому чернігівці вдома програли «Шахтарю», у Маріуполь команда відправилася за максимальним результатом.

І «Десна» у підсумку здобула впевнену та несподівану перемогу рахунком 4:1.

У цьому матчі були перший гол, перший дубль і перша розгромна перемога «Десни» у Прем’єр-лізі.

Сіверяни впевнено переграли опонента й у хорошому настрої будуть готуватися до матчу з «Олександрією», яка разом з «Динамо» та «Шахтарем» захопила лідерство у чемпіонаті.

У Маріуполі за «Десну» по два голи забили Хльобас і Філіппов.

До Вашої уваги огляд матчу:

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