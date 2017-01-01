Нападник «Динамо» через травму більше не зіграє у цьому році

Мбокані також пропустить матч проти «Олександрії»

Нападник «Динамо» Дьємерсі Мбокані отримав м'язову травму стегна. Мбокані пропустить два останні матчі в році - з «Партизаном» і «Олександрією». Терміни відновлення гравця поки невідомі. Раніше повідомлялося, що матч з «Партизаном» пропустить і захисник киян Домагой Віда. Матч 6-го туру групового