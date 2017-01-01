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    Нападник «Динамо» через травму більше не зіграє у цьому році

    Мбокані також пропустить матч проти «Олександрії»
    Нападник «Динамо» Дьємерсі Мбокані отримав м'язову травму стегна. Мбокані пропустить два останні матчі в році - з «Партизаном» і «Олександрією». Терміни відновлення гравця поки невідомі. Раніше повідомлялося, що матч з «Партизаном» пропустить і захисник киян Домагой Віда. Матч 6-го туру групового
    • Сьогодні, 16:53
    • Розсилка
    Дьємерсі Мбокані
    Дьємерсі Мбокані

    Мбокані також пропустить матч проти «Олександрії»

    Нападник «Динамо» Дьємерсі Мбокані отримав м'язову травму стегна.

    Мбокані пропустить два останні матчі в році - з «Партизаном» і «Олександрією».

    Терміни відновлення гравця поки невідомі.

    Раніше повідомлялося, що матч з «Партизаном» пропустить і захисник киян Домагой Віда.

    Матч 6-го туру групового етапу Ліги Європи «Динамо» - «Партизан» відбудеться 7 грудня, початок о 20:00.

    Проти «Олександрії» кияни зіграють 10 грудня, початок матчу о 14:00.

    Джерело: zbirna.com

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