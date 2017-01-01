Нападник «Динамо» через травму більше не зіграє у цьому році
- Сьогодні, 16:53
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Дьємерсі Мбокані
Мбокані також пропустить матч проти «Олександрії»
Нападник «Динамо» Дьємерсі Мбокані отримав м'язову травму стегна.
Мбокані пропустить два останні матчі в році - з «Партизаном» і «Олександрією».
Терміни відновлення гравця поки невідомі.
Раніше повідомлялося, що матч з «Партизаном» пропустить і захисник киян Домагой Віда.
Матч 6-го туру групового етапу Ліги Європи «Динамо» - «Партизан» відбудеться 7 грудня, початок о 20:00.
Проти «Олександрії» кияни зіграють 10 грудня, початок матчу о 14:00.
Джерело: zbirna.com