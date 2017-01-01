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    Мбокані та Віда, швидше за все, пропустять матч проти «Партизана»

    Окрім того, киянам не допоможе Сергій Сидорчук, який вибув на тривалий термін
    У четвер, 7 грудня, матчем групового етапу Ліги Європи «Динамо» попрощається зі своїми уболівальниками, провівши заключний домашній поєдинок у 2017 році. Суперником команди Олександра Хацкевича виступить сербський «Партизан», інформує офіційний сайт клубу. Обидві команди достроково забезпечили вихід у наступний раунд,
    • Сьогодні, 14:44
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    Фото ФК &laquo;Динамо&raquo;
    Фото ФК «Динамо»

    Окрім того, киянам не допоможе Сергій Сидорчук, який вибув на тривалий термін

    У четвер, 7 грудня, матчем групового етапу Ліги Європи «Динамо» попрощається зі своїми уболівальниками, провівши заключний домашній поєдинок у 2017 році.

    Суперником команди Олександра Хацкевича виступить сербський «Партизан», інформує офіційний сайт клубу.

    Обидві команди достроково забезпечили вихід у наступний раунд, проте залишилося нез'ясованим головне – хто займе в групі перше місце? Динамівці могли забезпечити собі лідерство ще два тижні тому, у матчі проти «Скендербеу», але програли.

    На НСК «Олімпійському» киян влаштовує і нічия, а ось клубу із Белграда необхідна тільки перемога.

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    Після недільного матчу проти ФК «Маріуполь» вже на наступний день гравці та тренери заїхали на базу у Чапаївці. Одна частина гравців провела тренування, інша – відновлювальні процедури.

    Цілеспрямовано до підготовки до «Партизану» динамівці приступили у вівторок, провівши в обід планове тренування.

    Під питанням вихід на поле у четвер Дьйомерсі Мбокані та Домагоя Віди. Конголезець отримав у грі проти «Маріуполя» м'язову травму та нині під наглядом лікарів проводить реабілітацію, а хорват хоч і вийшов на фінішну пряму відновного процесу, днями тільки приступив до пробіжок.

    Всі інші, за винятком вибулого на тривалий термін Сергія Сидорчука, у хорошому настрої тренуються.

    У середу в обід у розкладі динамівців заїзд на базу, а ввечері – тренування, перші 15 хвилин якого будуть відкритими для представників ЗМІ.

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