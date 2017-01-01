Мбокані та Віда, швидше за все, пропустять матч проти «Партизана»

Окрім того, киянам не допоможе Сергій Сидорчук, який вибув на тривалий термін

У четвер, 7 грудня, матчем групового етапу Ліги Європи «Динамо» попрощається зі своїми уболівальниками, провівши заключний домашній поєдинок у 2017 році. Суперником команди Олександра Хацкевича виступить сербський «Партизан», інформує офіційний сайт клубу. Обидві команди достроково забезпечили вихід у наступний раунд,



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Фото ФК «Динамо»

Окрім того, киянам не допоможе Сергій Сидорчук, який вибув на тривалий термін

У четвер, 7 грудня, матчем групового етапу Ліги Європи «Динамо» попрощається зі своїми уболівальниками, провівши заключний домашній поєдинок у 2017 році.

Суперником команди Олександра Хацкевича виступить сербський «Партизан», інформує офіційний сайт клубу.

Обидві команди достроково забезпечили вихід у наступний раунд, проте залишилося нез'ясованим головне – хто займе в групі перше місце? Динамівці могли забезпечити собі лідерство ще два тижні тому, у матчі проти «Скендербеу», але програли.

На НСК «Олімпійському» киян влаштовує і нічия, а ось клубу із Белграда необхідна тільки перемога.

Після недільного матчу проти ФК «Маріуполь» вже на наступний день гравці та тренери заїхали на базу у Чапаївці. Одна частина гравців провела тренування, інша – відновлювальні процедури.

Цілеспрямовано до підготовки до «Партизану» динамівці приступили у вівторок, провівши в обід планове тренування.

Під питанням вихід на поле у четвер Дьйомерсі Мбокані та Домагоя Віди. Конголезець отримав у грі проти «Маріуполя» м'язову травму та нині під наглядом лікарів проводить реабілітацію, а хорват хоч і вийшов на фінішну пряму відновного процесу, днями тільки приступив до пробіжок.

Всі інші, за винятком вибулого на тривалий термін Сергія Сидорчука, у хорошому настрої тренуються.

У середу в обід у розкладі динамівців заїзд на базу, а ввечері – тренування, перші 15 хвилин якого будуть відкритими для представників ЗМІ.