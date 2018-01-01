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    Нападник «Динамо» отримав травму у товариському матчі проти «Тяньцзінь Теда»

    Характер і серйозність травми невідомі
    Нападник «Динамо» Жуніор Мораес отримав травму в товариському матчі проти «Тяньцзінь Теда». Ще на початку першого тайму бразилець отримав пошкодження, але був замінений тільки на 43 хвилині. Характер і серйозність травми невідомі. Додамо, що замість Мораеса на поле вийшов Артем Бесєдін, який відзначився в другому таймі.
    • Сьогодні, 20:46
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    Жуніор Мораес. Фото: ФК Динамо
    Жуніор Мораес. Фото: ФК Динамо

    Характер і серйозність травми невідомі

    Нападник «Динамо» Жуніор Мораес отримав травму в товариському матчі проти «Тяньцзінь Теда».

    Ще на початку першого тайму бразилець отримав пошкодження, але був замінений тільки на 43 хвилині.

    Характер і серйозність травми невідомі.

    Додамо, що замість Мораеса на поле вийшов Артем Бесєдін, який відзначився в другому таймі.

    Раніше повідомлялося, що півзахисник Микита Корзун і захисник Александар Пантич тренуються з «Динамо» U-19.

    Джерело: sport.ua

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