Нападник «Динамо» отримав травму у товариському матчі проти «Тяньцзінь Теда»
- Сьогодні, 20:46
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Жуніор Мораес. Фото: ФК Динамо
Характер і серйозність травми невідомі
Нападник «Динамо» Жуніор Мораес отримав травму в товариському матчі проти «Тяньцзінь Теда».
Ще на початку першого тайму бразилець отримав пошкодження, але був замінений тільки на 43 хвилині.
Характер і серйозність травми невідомі.
Додамо, що замість Мораеса на поле вийшов Артем Бесєдін, який відзначився в другому таймі.
Раніше повідомлялося, що півзахисник Микита Корзун і захисник Александар Пантич тренуються з «Динамо» U-19.
Джерело: sport.ua