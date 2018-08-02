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    Нападник «Зорі» переведений у другу команду клубу

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    Давид Фаупала. Фото&nbsp;FootBoom - Нападник «Зорі» переведений у другу команду клубу
    Давид Фаупала. Фото FootBoom

    Давид Фаупала не може набрати оптимальну форму

    Французький форвард луганської «Зорі» Давид Фаупала був відправлений у дубль клубу.

    Причина – суто спортивна.

    На сьогоднішній день гравець не відповідає тим вимогам, які пред'являє головний тренер луганської команди.

    Фаупала вже приступив до тренувань з другою командою «Зорі» й у другому турі зіграв матч за дублюючий склад проти ФК «Олександрія» (1:2).

    Давид виступає за «Зорю» з лютого 2018 року, інформує zarya.lg.ua.

    Нагадаємо, форвард вчасно не прибув у розташування луганського клубу.

    До 29 червня луганці тренувалися в Україні, після чого вилетіли на закордонний збір до Словенії.

    Фаупала у підсумку приєднався до команди вже на зборах.

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