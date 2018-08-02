Нападник «Зорі» переведений у другу команду клубу
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Давид Фаупала. Фото FootBoom
Давид Фаупала не може набрати оптимальну форму
Французький форвард луганської «Зорі» Давид Фаупала був відправлений у дубль клубу.
Причина – суто спортивна.
На сьогоднішній день гравець не відповідає тим вимогам, які пред'являє головний тренер луганської команди.
Фаупала вже приступив до тренувань з другою командою «Зорі» й у другому турі зіграв матч за дублюючий склад проти ФК «Олександрія» (1:2).
Давид виступає за «Зорю» з лютого 2018 року, інформує zarya.lg.ua.
Нагадаємо, форвард вчасно не прибув у розташування луганського клубу.
До 29 червня луганці тренувалися в Україні, після чого вилетіли на закордонний збір до Словенії.
Фаупала у підсумку приєднався до команди вже на зборах.