  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Напередодні півфіналу Підсумкового турніру Бечіч назвала сильні сторони Світоліної

    • Розсилка
    Белінда Бенчіч вже має в активи перемоги над Світоліною - Напередодні півфіналу Підсумкового турніру Бечіч назвала сильні сторони Світоліної
    Белінда Бенчіч вже має в активи перемоги над Світоліною
    WTA

    Белінда Бенчіч задоволена виходом у півфінал

    Сьома ракетка світу Белінда Бенчіч, яка стане суперницею Еліни Світоліної в півфіналі Підсумкового турніру WTA, розповіла, чого чекає від зустрічі з українкою. Тенісистку цитує ASAP Sports.

    «Еліна Світоліна - це тенісистка, якій дуже підходить цей корт. На ньому зручніше тим, хто більше захищається. Варто відзначити, що Еліна може легко перевернути хід розіграшу і перейти в атаку. Я про це знаю.

    Я буду зосереджена на своїй грі. Я вийшла в півфінал, тому у мене є привід розслабитися. Я просто буду грати і боротися, як завжди. Постараюся діяти агресивно».

     Читайте також: Світоліна встановила унікальне для Підсумкових чемпіонатів досягнення
    теніс Еліна Світоліна Белінда Бенчіч Підсумковий турнір
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ