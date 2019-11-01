Напередодні півфіналу Підсумкового турніру Бечіч назвала сильні сторони Світоліної



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Белінда Бенчіч вже має в активи перемоги над Світоліною WTA

Белінда Бенчіч задоволена виходом у півфінал

Сьома ракетка світу Белінда Бенчіч, яка стане суперницею Еліни Світоліної в півфіналі Підсумкового турніру WTA, розповіла, чого чекає від зустрічі з українкою. Тенісистку цитує ASAP Sports.

«Еліна Світоліна - це тенісистка, якій дуже підходить цей корт. На ньому зручніше тим, хто більше захищається. Варто відзначити, що Еліна може легко перевернути хід розіграшу і перейти в атаку. Я про це знаю.

Я буду зосереджена на своїй грі. Я вийшла в півфінал, тому у мене є привід розслабитися. Я просто буду грати і боротися, як завжди. Постараюся діяти агресивно».

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