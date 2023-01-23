Нардеп Беленюк виграв турнір із боротьби у Франції

Україна виграла підсумковий залік турніру, набравши 295 очок

Збірна України з греко-римської боротьби із Жаном Беленюком у складі потужно виступила на гранпрі Франції. Про це повідомляє Telegram-канал Base of Ukrainian sports.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чемпіонами стали: Сергій Козуб (вагова категорія – 77 кг); Ярослав Фільчаков (82 кг); Жан Беленюк (87 кг) та Владлен Козлюк (97 кг). Срібні нагороди здобули: В'ячеслав Байрактар (55 кг); Віктор Петрик (60 кг); Олександр Грушин (63 кг); Андрій Кулик (72 кг); Володимир Яковлєв (77 кг); Дмитро Гардубей (82 кг).

Бронзові призери: Корюн Саградян (55 кг); Парвіз Насібов (67 кг); Сергій Омелін і Євген Савета (97 кг); Михайло Вишнивецький (130 кг).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Україна виграла підсумковий залік турніру, набравши 295 очок.

Раніше повідомлялося, що українські фристайлісти завоювали дві медалі на етапі Кубка світу.