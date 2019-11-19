Нарешті знайшовся боксер, який вважає Росію агресором. Він родом з Макіївки



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Поміж колег Тарас Шелестюк вирізняється особливим ставленням до тих процесів, які відбуваються навколо Instagram Тараса Шелестюка

Тарас Шелестюк сказав, що майже ніколи не відчував проблем, коли розмовляв у Львові російською

Чемпіон світу 2011-го року Тарас Шелестюк, який виступає зараз на професійному рингу, в інтерв'ю Sport Arena TV розповів про своє ставлення до війни на сході України і політичну ситуацію в країні.

«Щоб розуміти, правда чи ні, ти повинен хоча б перебувати там, чути, про що говорять, щось бачити. У монети завжди є три сторони. Навіть не дві, а три. Якщо ти будеш тільки з одного боку дивитися на речі, то тобою легко керувати. Чому так зробили там? Через мову? Російськомовних гноблять і все таке?.

Я 21 рік прожив в Макіївці. Я їздив до Львова, щороку приїжджав – 2013-й, 2014-й, 2015 роки, 2016-й. У мене там хороші друзі. Не було жодних проблем. Розмовляю російською, хоча мені подобається українська мова, я від неї кайфую. Круто, коли чую, як друзі в Лос-Анджелесі українською розмовляють. Але мені зручніше спілкуватися російською, бо виріс на Донбасі. Але розумію українську мову досить добре. Дружина спілкується російською, українською, англійською.

Були моменти, коли ще працювали, тренувалися. Ти питаєш російською, тобі відповідають українською. Мені кави не продавали. Просив «кофє», відповідали: «Це – кава». Ну, добре дайте каву.

Думаю, у тих, хто говорить українською, під час візитів на Донбас теж могли бути якісь історії. Але щоб дуже сильно і часто, то такого не було. Я не відчував. Для мене все це – Україна. Росія – країна-агресор? Думаю, так», - сказав Шелестюк.

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