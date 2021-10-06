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    Народжений у Києві актор побив у рингу депутата Держдуми Мілонова (відео)

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    Джигурда надавав Мілонову по пузу - Народжений у Києві актор побив у рингу депутата Держдуми Мілонова (відео)
    Джигурда надавав Мілонову по пузу
    Фото: Eurosport

    Поєдинок між Джигурдою та скандальним політиком відбувся за правилами ММА

    Актор Микита Джигурда провів поєдинок за правилами ММА з депутатом російської Держдуми Віталієм Мілоновим. Ім’я переможця не називається, але, судячи з відео та коментарів присутніх, політик рятувався втечею.

    «Отримав по пузу і лив крокодилячі сльози», – прокоментував сутичку відомий боєць ММА Олександр Ємельяненко.

    «Мілонов хоч і молодший, але депутат, а я воїн світла. І пообіцяв, що його не забере карета швидкої допомоги. Моїм завданням було випадково не вбити депутата», – наводить слова Джигурди телеграм-канал Mash.

    Джигурда народився в Києві, але проживає в Москві.

    Він і Мілонов внесені до бази «Миротворця». Депутат відомий тим, що пропонував викупити в України половину території.

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    Теги: бокс
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    Народжений у Києві актор побив у рингу депутата Держдуми Мілонова (відео)