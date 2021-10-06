Народжений у Києві актор побив у рингу депутата Держдуми Мілонова (відео)

Поєдинок між Джигурдою та скандальним політиком відбувся за правилами ММА

Актор Микита Джигурда провів поєдинок за правилами ММА з депутатом російської Держдуми Віталієм Мілоновим. Ім’я переможця не називається, але, судячи з відео та коментарів присутніх, політик рятувався втечею.

«Отримав по пузу і лив крокодилячі сльози», – прокоментував сутичку відомий боєць ММА Олександр Ємельяненко.

«Мілонов хоч і молодший, але депутат, а я воїн світла. І пообіцяв, що його не забере карета швидкої допомоги. Моїм завданням було випадково не вбити депутата», – наводить слова Джигурди телеграм-канал Mash.

Джигурда народився в Києві, але проживає в Москві.

Він і Мілонов внесені до бази «Миротворця». Депутат відомий тим, що пропонував викупити в України половину території.