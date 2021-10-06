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    Ломаченко узгодив дату поєдинку з непоступливим африканцем

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    Василь Ломаченко наступний бій проведе в Нью-Йорку - Ломаченко узгодив дату поєдинку з непоступливим африканцем
    Василь Ломаченко наступний бій проведе в Нью-Йорку
    Фото з відкритих джерел

    Український боксер 11 грудня проведе бій з ганцем Коммі

    Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) і ганець Річард Коммі (30-3, 27 КО) узгодили деталі поєдинку, який пройде 11 грудня. Як повідомляє ESPN, бій між ними відбудеться в Нью-Йорку на Medison Square Garden.

    Протистояння боксерів очолить вечір від промоутерської компанії Top Rank. Він розпочнеться після церемонії вручення Призу Хайсмана (нагороди найкращому гравцю в студентському американському футболі). Відзначається, що ця дата вважається однією з найпрестижніших у графіку шоу Top Rank.

    17 жовтня 2020 року Ломаченко поступився Теофімо Лопесу. Влітку цього року українець закрив поразку, нокаутувавши Масоєші Накатані.

    Коммі в грудні 2019 поступився тому ж Лопесу нокаутом у другому раунді та втратив чемпіонський титул IBF. Ганець теж зумів реабілітуватися, коли в лютому цього року нокаутував у шостому раунді Джексона Марінеса.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко
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    Ломаченко узгодив дату поєдинку з непоступливим африканцем