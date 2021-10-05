Віталій Кличко допоможе Усику влаштувати поєдинок з Джошуа на «Олімпійському»

Мер столиці зробить усе, щоб чемпіонській бій прийняв Київ

Столичний мер Віталій Кличко пообіцяв підтримку чемпіону світу з боксу Олександру Усику в його бажанні провести наступний поєдинок з британцем Ентоні Джошуа на НСК «Олімпійський». Про це колишній спортсмен заявив в ефірі ТРК «Україна».

«У контракті є пункт про реванш. Я сподіваюся, що протягом 6-8 місяців він відбудеться. Реванш у Києві? Це складне питання. Це питання перемовин, і ми докладемо всіх зусиль, щоб він відбувся тут», – сказав Кличко.

Раніше Джошуа повідомив, що буде готовий до другого бою з Усиком у лютому-березні наступного року. В ці терміни через прохолодну погоду поєдинок на НСК «Олімпійський» неможливий.

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські пояси за версіями WBA Super, IBF і WBO.

Тим часом стало відомо, скільки зароблять Ф’юрі й Вайлдер за боксерський поєдинок у надважкій вазі.