Наш бюджет у рази менший, ніж у суперників, але ми їх перемагаємо, – Гераскевич

Гераскевич наголосив, що країни, у яких є треки для скелетону, мають завдяки цьому шалену перевагу

Гераскевич: Ми дуже далекі від тих умов, які мають наші суперники

Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» порівняв бюджети, які витрачають на скелетон в Україні та країнах-конкурентах.

На нещодавньому чемпіонаті світу Гераскевич зумів обійти суперників з Австрії, Німеччини, Великої Британії та Китаю.

«Якщо брати Британію: той масштаб роботи, яку вони проводять, – це щось шалене. У них є інженери, які працювали у команді Формули-1 McLaren, вони працюють з університетами дуже активно. Суму бюджету я не пам'ятаю, але точно впевнений, що це більше мільйона фунтів в рік. Навіть, ближче до двох. Якщо не помиляюся, у них було закладено 8 млн фунтів на олімпійський цикл. Тільки на скелетон, без бобслею. Якщо брати китайські команди… На цьому Чемпіонаті світу ми обійшли всіх представників Китаю. Також, якщо не помиляюся, понад 1,5 мільйони євро в рік у них становить бюджет на команду», – розповів Гераскевич.

Він також зазначив, що Німеччина вкладає просто шалені кошти у розвиток скелетону

«У Німеччині є окремий інститут, який виробляє все екіпірування, у тому числі, і скелетони. Скільки в Німеччині є спортивних баз, стартових естакад.... Тільки чотири треки льодові. Тому, звичайно, порівнювати з нашими бюджетами неможливо», – зазначив українець.

Гераскевич також наголосив, що країни, у яких є треки для скелетону, мають завдяки цьому шалену перевагу.

«Беремо будь-яку країну, в якої є трек для скелетона, як у Австрії. Це вже шалена перевага. В Австрії діти починають кататися з 4-6 років. І Семюель Майєр, і Жанін Флок починали тренуватися з такого віку. Вони зараз на Кубку світу – найсильніші представники Австрії. В Україні такої можливості просто немає, тому що у нас немає таких умов», – наголосив Гераскевич

Варто зазначити, що бюджет Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону – трохи менше $400 тис.

«У нас зараз бюджет дещо виріс, тому що стає більше представників. Але все одно – він дуже далекий від тих бюджетів, які мають наші суперники. І головне – ми дуже далекі від тих умов, які мають наші суперники», – резюмував українець.

Нагадаємо, Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо факту зміни громадянства гімнастом Іллею Ковтуном та його тренеркою Іриною Горбачевою.

Зокрема, спортсмен заявив, що гімнаст та його тренерка отримували суттєву підтримку з державного бюджету.