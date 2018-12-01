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    Насрі треба схуднути для підписання контракту з «Вест Гемом»

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    Самір Насрі&nbsp; - Насрі треба схуднути для підписання контракту з «Вест Гемом»
    Самір Насрі 
    Фото взяте з сайту gooool.org

    Зайва вага француза може стати на перешкоді його угоди з клубом Ярмоленка

    Французький півзахисник Самір Насрі останнім часом тренується з «Вест Гемом», де 12 листопада пройшов медичне обстеження.

    Як повідомляє Mirror, керівництво клубу готове підписати з Насрі контракт терміном на шість місяців, але для цього йому спершу доведеться схуднути на п'ять кілограмів.

    31-річний футболіст відбуває 18-місячну дискваліфікацію за допінг.

    Термін його дискваліфікації закінчується у грудні.

    Останнім клубом Насрі був «Антальяспор».

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    Ярмоленко провів зустріч з фанами «Вест Гема» (фото).

    Джерело: Динамомания

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