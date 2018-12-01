Насрі треба схуднути для підписання контракту з «Вест Гемом»



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Самір Насрі Фото взяте з сайту gooool.org

Зайва вага француза може стати на перешкоді його угоди з клубом Ярмоленка

Французький півзахисник Самір Насрі останнім часом тренується з «Вест Гемом», де 12 листопада пройшов медичне обстеження.

Як повідомляє Mirror, керівництво клубу готове підписати з Насрі контракт терміном на шість місяців, але для цього йому спершу доведеться схуднути на п'ять кілограмів.

31-річний футболіст відбуває 18-місячну дискваліфікацію за допінг.

Термін його дискваліфікації закінчується у грудні.

Останнім клубом Насрі був «Антальяспор».

Джерело: Динамомания