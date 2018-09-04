Наставник «Карпат» Жозе Мораїш – найкращий тренер 7-го туру Прем'єр-ліги



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Жозе Мораїш. Фото взяте з uafc.org.ua

Під керівництвом цього фахівця львів'яни обіграли «Динамо»

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-ліги сезону-2018/19

Лауреатом став головний тренер «Карпат» Жозе Мораїш, інформує офіційний сайт організації.

Його підопічні зуміли здолати на виїзді «Динамо» (2:0). Виїзна перемога «Карпат» над киянами – перша за майже 21 рік протистоянь двох клубів.

Неприємною втратою для львів'ян була відсутність лідера оборони Артема Федецького, який пропускав другий тур поспіль. Не міг зіграти Санчес. Кількох гравців «Карпати» відпустили у «Рух».

Однак Мораїшу вдалося наситити центр оборони за рахунок молодого Ковтуна, який другий тур поспіль заміняє Федецького. У складі також відбулася рокіровка Голодюк - Гуцуляк із певними змінами у побудові команди.

Загалом, відзначається певна стабілізація кадрів, що йде на користь і результату.

Додається, що «Карпати» є одним із найбільш тактично гнучких колективів. За останній рік вони випробували низку схем, причому, зберігаючи керованість та синхронність дій.

Цього разу схему можна описати як 4-2-3-1, причому, група атаки гнучка й мобільна, а гравці постійно змінювалися позиціями й розтягували оборону суперників.

Ця перемога стала для «левів» першою з липня, а за час 4-матчевої безвиграшної серії чергувалися нічиї та поразки.