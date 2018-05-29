Наставник збірної України з біатлону був відсутній на першому етапі збору жіночої команди

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Андрій Прокунін

Прокунін повинен був приєднатися до команди 29 травня

Головний тренер збірної України Андрій Прокунін був відсутній на першій частині тренувального табору жіночої команди.

Повідомляється, що Прокунін не приїхав до Чернігова через поважні причини особистого характеру, але 29 травня тренер повинен був приєднатися до команди.

У свою чергу, Анастасія Меркушина почала передсезонну підготовку індивідуально і приєднається до загальної групи пізніше.

Втім, разом з командою працює Марія Кручова, якої не було в попередньому списку збірної.

Тренувальний табір жіночої збірної в Чернігові пройде до 9 червня.

Нагадаємо, чоловіча команда розпочала збір в Буковелі.

Джерело: biathlon.com.ua