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    Наставника «Зорі» визнано найкращим тренером 21-го туру української Прем'єр-ліги

    Команда під керівництвом Юрія Вернидуба продовжує винятково успішну безпрограшну серію
    Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-ліги. Лауреатом 21-го туру став головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб, інформує прес-служба об'єднання. Його підопічні завдали поразки третій команді поточного чемпіонату, загостривши боротьбу за медалі та вихід у
    • Сьогодні, 12:56
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    Команда під керівництвом Юрія Вернидуба продовжує винятково успішну безпрограшну серію

    Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-ліги.

    Лауреатом 21-го туру став головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб, інформує прес-служба об'єднання.

    Його підопічні завдали поразки третій команді поточного чемпіонату, загостривши боротьбу за медалі та вихід у єврокубки, а також вирішивши найголовніше для себе завдання на весь перший етап.

    У номінації «Тренер туру» Вернидуб отримав середній бал 4,8, що виявилося найкращим результатом серед усіх його візаві.

    Команда під керівництвом Юрія Вернидуба продовжує винятково успішну безпрограшну серію, яка триває ще з 9 вересня минулого року (1:3 від «Шахтаря»).

    Упродовж 13 матчів чемпіонату (6 перемог – 7 нічиїх) «Зоря» не знає поразок, і це історичний рекорд клубу в найвищому дивізіоні чемпіонату України.

    Нагадаємо, найкращим гравцем туру було визнано півзахисника «Шахтаря» Марлоса.

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