Наступний бій Ломаченка може бути перенесений



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Василь Ломаченко

Все через інтереси телеканалу ESPN

Бій чемпіона світу WBA в легкій вазі Василя Ломаченка (11-1, 9 КО) проти володаря титулу WBO в цьому же дивізіоні Хосе Педраси (25-1, 12 КО), запланований на 1 грудня, може бути перенесений.

За словами промоутера українця Боба Арума, для каналу ESPN, який транслює бої Ломаченка, може бути зручніше перенести поєдинок на іншу дату.

«Ще все може помінятися, але зараз бій призначений на 1 грудня. Однак, для телеканалу ESPN може бути зручніше перенести поєдинок на 8 грудня в Нью-Йорк», - заявив Арум.

Існує ймовірність, що бій Ломаченко - Педраса і зовсім не відбудеться.

Нагадаємо, право боксувати з українцем пуерториканець завоював у поєдинку проти мексиканського ветерана Реймундо Бельтрана (35-8-1, 21 КО).

Джерело: Xsport.ua