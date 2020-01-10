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    Навесні збірна України з футболу зустрінеться з Кіпром

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    У команди Андрія Шевченка заплановано три контрольні поєдинки перед чемпіонатом Європи - Навесні збірна України з футболу зустрінеться з Кіпром
    У команди Андрія Шевченка заплановано три контрольні поєдинки перед чемпіонатом Європи

    Гра відбудеться в Україні

    Визначився суперник національної збірної України в одному зі спарингів, які вона проведе напередодні старту у фінальному турнірі Євро-2020.

    Як повідомляє Українська Асоціація Футболу, матч із командою Кіпру відбудеться 26 травня в Україні. Місто, яке прийматиме поєдинок, буде затверджено пізніше.

    Нагадаємо, що в рамках підготовки до чемпіонату Європи команда Андрія Шевченка також зіграє зі збірними Франції (27 березня, Сен-Дені) та Польщі (31 березня, Хожув).

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