Навесні збірна України з футболу зустрінеться з Кіпром



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У команди Андрія Шевченка заплановано три контрольні поєдинки перед чемпіонатом Європи

Гра відбудеться в Україні

Визначився суперник національної збірної України в одному зі спарингів, які вона проведе напередодні старту у фінальному турнірі Євро-2020.

Як повідомляє Українська Асоціація Футболу, матч із командою Кіпру відбудеться 26 травня в Україні. Місто, яке прийматиме поєдинок, буде затверджено пізніше.

Нагадаємо, що в рамках підготовки до чемпіонату Європи команда Андрія Шевченка також зіграє зі збірними Франції (27 березня, Сен-Дені) та Польщі (31 березня, Хожув).