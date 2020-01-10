Навесні збірна України з футболу зустрінеться з Кіпром
У команди Андрія Шевченка заплановано три контрольні поєдинки перед чемпіонатом Європи
Гра відбудеться в Україні
Визначився суперник національної збірної України в одному зі спарингів, які вона проведе напередодні старту у фінальному турнірі Євро-2020.
Як повідомляє Українська Асоціація Футболу, матч із командою Кіпру відбудеться 26 травня в Україні. Місто, яке прийматиме поєдинок, буде затверджено пізніше.
Нагадаємо, що в рамках підготовки до чемпіонату Європи команда Андрія Шевченка також зіграє зі збірними Франції (27 березня, Сен-Дені) та Польщі (31 березня, Хожув).