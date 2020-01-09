Збірна України з гандболу прибула на Євро 2020



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Українцям пощастило потрапити в так звану "групу життя" чемпіонату Європи

Українці мають намір довести, що їх марно вважають аутсайдером турніру

Сьогодні чоловіча збірна України з гандболу прибула до Відня на чемпіонат Європи-2020. Хлопці заселилися у готель, де їх сусідом стала збірна Австрії. Сьогодні ввечері (20.00) українці проведуть тренування а арені «Штадтхалл» де завтра вони стартують на Євро матчем проти Північної Македонії.

- Виграти гру у Македонії – перше завдання, яке перед нами стоїть, далі будемо дивитися по ходу турніру. Фахівці нас поставили в число аутсайдерів серед всіх команд, які цього року грають на чемпіонаті Європи. Але я думаю, якщо у нас є характер, і ми хочемо довести, що це не так – є чудовий привід це зробити, -каже головний тренер збірної України Сергій Бебешко, - Македонію ми вивчали, думаю що вони грали товариські ігри не в повну силу. Гадаю вони побудують свою гру на лінійних – у них величезний потенціал. В них п’ять-шість дуже досвідчених гравців, на яких слід звернути увагу. Це наше припущення, а як буде складатися гра подивимось завтра.

Тренерський штаб остаточно визначився із заявкою (16 гравців) на чемпіонат Європи-2020. Антон Деревянкін та Владислав Залевський залишаються з командою і по ходу турніру можуть бути дозаявлені, якщо знадобиться заміна в заявці.

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ:

Воротарі:

1. Антон Терехов – «Погонь-Щецин» (Польща) 28.07.92

55. Геннадій Комок – «Мотор», 05.07.1987

Польові гравці:

4. Євген Буйненко – Orosházi FKSE (Угорщина), 20.09.1992

5. Андрій Акіменко – ZTR, 12.06.94

10. Олександр Шевельов – «Єврофарм Работнік» (Македонія), 02.12.1987

11. Захар Денисов – «Мотор», 01.03.1990

14. Дмитро Дорощук – «Мотор», 29.09.1986

15. Олександр Тільте – ZTR, 10.04.1995

17. Дмитро Горіга – «Погонь-Щецин» (Польща) 08.10.1997

20. Артем Козакевич – «Мотор», 02.10.1992

21. Євген Жук – «Пєрмскіє мєдвєді» (Росія) 04.08.1990

22. Роман Чичикало – «Заглембє Любін» (Польша) 03.07.1992

25. Павло Гурковський – «Мотор», 09.10.1985

26. Станіслав Жуков – «Мотор», 26.03.1992

32. Владислав Остроушко – «Єврофарм Работнік» (Македонія), 05.03.1986

77. Дмитро Ільченко – ZTR , 09.07.1996

Головний тренер – Сергій Бебешко

Тренер – Микола Степанець

Матчі на груповій стадії Євро-2020 (Відень)

10.01. Україна – Македонія (21.30)

12.01. Україна – Австрія (19.15)

14.01.Україна – Чехія (21.30)