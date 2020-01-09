  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна України з гандболу прибула на Євро 2020

    • Розсилка
    Українцям пощастило потрапити в так звану "групу життя" чемпіонату Європи - Збірна України з гандболу прибула на Євро 2020
    Українцям пощастило потрапити в так звану "групу життя" чемпіонату Європи

    Українці мають намір довести, що їх марно вважають аутсайдером турніру

    Сьогодні чоловіча збірна України з гандболу прибула до Відня на чемпіонат Європи-2020. Хлопці заселилися у готель, де їх сусідом стала збірна Австрії. Сьогодні ввечері (20.00) українці проведуть тренування а арені «Штадтхалл» де завтра вони стартують на Євро матчем проти Північної Македонії.

    -        Виграти гру у Македонії – перше завдання, яке перед нами стоїть, далі будемо дивитися по ходу турніру. Фахівці нас поставили в число аутсайдерів серед всіх команд, які цього року грають на чемпіонаті Європи. Але я думаю, якщо у нас є характер, і ми хочемо довести, що це не так – є чудовий привід це зробити, -каже головний тренер збірної України Сергій Бебешко, - Македонію ми вивчали, думаю що вони грали товариські ігри не в повну силу. Гадаю вони побудують свою гру на лінійних – у них величезний потенціал. В них п’ять-шість дуже досвідчених гравців, на яких слід звернути увагу. Це наше припущення, а як буде складатися гра подивимось завтра. 

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Збірна України з гандболу прибула на Євро 2020
    Збірна України з гандболу прибула на Євро 2020
    Збірна України з гандболу прибула на Євро 2020

    Тренерський штаб остаточно визначився  із заявкою (16 гравців) на чемпіонат Європи-2020. Антон Деревянкін та Владислав Залевський залишаються з командою і по ходу турніру можуть бути дозаявлені, якщо знадобиться заміна в заявці.

    СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ:

    Воротарі:

    1. Антон Терехов – «Погонь-Щецин» (Польща) 28.07.92

    55. Геннадій Комок – «Мотор», 05.07.1987

    Польові гравці:

    4. Євген Буйненко – Orosházi FKSE (Угорщина), 20.09.1992

    5. Андрій Акіменко – ZTR, 12.06.94

    10. Олександр Шевельов – «Єврофарм Работнік» (Македонія), 02.12.1987

    11. Захар Денисов – «Мотор», 01.03.1990

    14. Дмитро Дорощук – «Мотор», 29.09.1986

    15. Олександр Тільте – ZTR, 10.04.1995

    17. Дмитро Горіга – «Погонь-Щецин» (Польща) 08.10.1997

    20. Артем Козакевич – «Мотор», 02.10.1992

    21. Євген Жук – «Пєрмскіє мєдвєді» (Росія) 04.08.1990

    22. Роман Чичикало – «Заглембє Любін» (Польша) 03.07.1992

    25. Павло Гурковський – «Мотор», 09.10.1985

    26. Станіслав Жуков – «Мотор», 26.03.1992

    32. Владислав Остроушко – «Єврофарм Работнік» (Македонія), 05.03.1986

    77. Дмитро Ільченко – ZTR , 09.07.1996

    Головний тренер – Сергій Бебешко

    Тренер – Микола Степанець

    Матчі на груповій стадії Євро-2020 (Відень)

    10.01. Україна – Македонія (21.30)

    12.01. Україна – Австрія (19.15)

    14.01.Україна – Чехія (21.30)

     Читайте також: Тренер збірної України з гандболу не боїться, що команда «порушить режим» на свята
    Збірна України гандбол тренер Сергій Бебешко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ