Українська кіберорганізація NAVI представила нову штаб-квартиру

Гравці можуть проводити тренування та матчі прямо в офісі

Українська кіберспортивна організація NAVI відкрила новий двоповерховий офіс. На честь цього клуб випустив відеоролик, в якому показав робочий простір.

На вході гостей зустрічає величезний стелаж з усіма трофеями клубу. На полицях стоять кубки за чемпіонати серії ESL і BLAST Premier, а також нагороди складів у інших дисциплінах. Офіс виконаний у фірмових кольорах організації: чорному, жовтому, сірому та білому.

По периметру будівлі розставлені спеціальні покажчики до магазину Мерч, кухні та кімнат для переговорів. Судячи з кількості комп'ютерів і розташування столів у деяких кімнатах, склади NAVI можуть проводити тренувальні матчі та навіть офіційні зустрічі прямо в штаб-квартирі.

Організація Natus Vincere була заснована в кінці 2010 року. Станом на 2021-й у клубу є склади по CS: GO, Dota 2, Rainbow Six Siege, Apex Legends, PUBG, League of Legends: Wild Rift та інших дисциплін. Найбільшу славу український мультигеймінг отримав після перемоги на першому престижному чемпіонаті по Dota 2 під назвою The International.