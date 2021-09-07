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    Українська кіберорганізація NAVI представила нову штаб-квартиру

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    NAVI - одна з найсильніших організацій у світі - Українська кіберорганізація NAVI представила нову штаб-квартиру
    NAVI - одна з найсильніших організацій у світі
    Фото з відкритих джерел

    Гравці можуть проводити тренування та матчі прямо в офісі

    Українська кіберспортивна організація NAVI відкрила новий двоповерховий офіс. На честь цього клуб випустив відеоролик, в якому показав робочий простір.

    На вході гостей зустрічає величезний стелаж з усіма трофеями клубу. На полицях стоять кубки за чемпіонати серії ESL і BLAST Premier, а також нагороди складів у інших дисциплінах. Офіс виконаний у фірмових кольорах організації: чорному, жовтому, сірому та білому.

    По периметру будівлі розставлені спеціальні покажчики до магазину Мерч, кухні та кімнат для переговорів. Судячи з кількості комп'ютерів і розташування столів у деяких кімнатах, склади NAVI можуть проводити тренувальні матчі та навіть офіційні зустрічі прямо в штаб-квартирі.

    Організація Natus Vincere була заснована в кінці 2010 року. Станом на 2021-й у клубу є склади по CS: GO, Dota 2, Rainbow Six Siege, Apex Legends, PUBG, League of Legends: Wild Rift та інших дисциплін. Найбільшу славу український мультигеймінг отримав після перемоги на першому престижному чемпіонаті по Dota 2 під назвою The International.

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    Теги: кіберспорт
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    Українська кіберорганізація NAVI представила нову штаб-квартиру