Кваліфікація до Чемпіонату світу з кіберфутболу: визначилися дати старту і основні дисципліни

Артем Худолєєв
Україна вестиме боротьбу за потрапляння на Чемпіонат світу з кіберфутболу

Україна візьме участь у кваліфікаціях світової першості одразу у трьох дисциплінах

Незабаром збірна України з кіберфутболу розпочне кваліфікаційний етап до Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Вже визначено формат відбору, дисципліни та календар матчів.

Починаючи з цього року, Україна візьме участь у кваліфікаціях одразу у трьох дисциплінах:

  • eFootball Console
  • Football Mobile
  • Rocket League

Такий підхід дозволяє охопити ширшу аудиторію гравців і підвищує конкурентність відбору.

Календар матчів

eFootball Console:

  • Week 1: 14–16 квітня
  • Week 2: 12–14 травня
  • Week 3: 30 червня – 2 липня

eFootball Mobile:

  • Week 1: 5–7 травня
  • Week 2: 8–10 червня
  • Week 3: 14–16 липня

Rocket League:

  • Week 1: 28–30 квітня
  • Week 2: 2–4 червня
  • Week 3: 14–16 липня

Нагадаємо, Navi виграли турнір у Стокгольмі.

ESL Pro League Season 23

Natus Vincere (#8 VRS) проти Aurora (#6 VRS) – 3:1

Мапи: Mirage (13-7) - пік NAVI, Anubis (11-13) - пік Aurora, Nuke (13-8) - пік NAVI, Dust2 (13-9) - пік Aurora

  • Natus Vincere: Aleksib, iM, b1t, w0nderful, makazze
  • Aurora: MAJ3R, XANTARES, woxic, Wicadia, soulfly
