Кваліфікація до Чемпіонату світу з кіберфутболу: визначилися дати старту і основні дисципліни
Україна візьме участь у кваліфікаціях світової першості одразу у трьох дисциплінах
Незабаром збірна України з кіберфутболу розпочне кваліфікаційний етап до Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Вже визначено формат відбору, дисципліни та календар матчів.
Починаючи з цього року, Україна візьме участь у кваліфікаціях одразу у трьох дисциплінах:
- eFootball Console
- Football Mobile
- Rocket League
Такий підхід дозволяє охопити ширшу аудиторію гравців і підвищує конкурентність відбору.
Календар матчів
eFootball Console:
- Week 1: 14–16 квітня
- Week 2: 12–14 травня
- Week 3: 30 червня – 2 липня
eFootball Mobile:
- Week 1: 5–7 травня
- Week 2: 8–10 червня
- Week 3: 14–16 липня
Rocket League:
- Week 1: 28–30 квітня
- Week 2: 2–4 червня
- Week 3: 14–16 липня
Нагадаємо, Navi виграли турнір у Стокгольмі.
ESL Pro League Season 23
Natus Vincere (#8 VRS) проти Aurora (#6 VRS) – 3:1
Мапи: Mirage (13-7) - пік NAVI, Anubis (11-13) - пік Aurora, Nuke (13-8) - пік NAVI, Dust2 (13-9) - пік Aurora
- Natus Vincere: Aleksib, iM, b1t, w0nderful, makazze
- Aurora: MAJ3R, XANTARES, woxic, Wicadia, soulfly
