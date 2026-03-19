Кваліфікація до Чемпіонату світу з кіберфутболу: визначилися дати старту і основні дисципліни

Україна вестиме боротьбу за потрапляння на Чемпіонат світу з кіберфутболу

Україна візьме участь у кваліфікаціях світової першості одразу у трьох дисциплінах

Незабаром збірна України з кіберфутболу розпочне кваліфікаційний етап до Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Вже визначено формат відбору, дисципліни та календар матчів.

Починаючи з цього року, Україна візьме участь у кваліфікаціях одразу у трьох дисциплінах:

eFootball Console

Football Mobile

Rocket League

Такий підхід дозволяє охопити ширшу аудиторію гравців і підвищує конкурентність відбору.

Календар матчів

eFootball Console:

Week 1: 14–16 квітня

Week 2: 12–14 травня

Week 3: 30 червня – 2 липня

eFootball Mobile:

Week 1: 5–7 травня

Week 2: 8–10 червня

Week 3: 14–16 липня

Rocket League:

Week 1: 28–30 квітня

Week 2: 2–4 червня

Week 3: 14–16 липня

